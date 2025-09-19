€ 5.0719
Data actualizării: 23:37 19 Sep 2025 | Data publicării: 23:34 19 Sep 2025

EXCLUSIV Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români

Autor: Roxana Neagu
O escrocherie promovată masiv pe rețelele sociale, printre români, nu reprezintă un subiect de interes pentru Guvernul Bolojan.

Nu cu aceeași superficialitate tratează subiectul alte țări. De exemplu, a fost pus pe agenda discuției de către președintele Cehiei, Petr Pavel, cu Asociația Bancară Cehă, situația fiind considerată un risc tot mai mare pentru cetățeni. 

Este vorba despre deepfake-urile cu personalități politice sau din sistemul bancar care păcălesc românii să investească tot mai mult într-o mașinărie care doar le fură banii. 

Imagini ca ale lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, sau Ilie Bolojan, premierul României, sunt folosite în această schemă. 

De exemplu, în cazul prim-ministrului, este copiat design-ul unui site de știri din România și este pus într-o știre falsă un aparent interviu. Conturile care promovează conținutul sunt din Europa și Asia. Românii sunt convinși să facă o investiție inițială de 1.000 de lei apoi sunt contactați și li se spune să-și instaleze o aplicație pentru a-și verifica mai ușor banii și câștigurile, o aplicație de tranzacționare. Odată instalată aplicația, toate informațiile de pe telefon ajung la infractori. 

În cadrul articolului, oamenii sunt încurajați să acționeze ”acum”, să prindă loc înainte ca platforma să fie interzisă. Titlul articolului citat, cu Ilie Bolojan, era: ”Ilie Bolojan își umple lacom buzunarele cu bani, în timp ce poporul flămânzește”. 

Astfel de mesaje sunt distribuite și pe Youtube, ca filmări, și sunt puternic sponsorizate. Se pare că efortul de promovare a acestor mesaje s-ar ridica la sute de mii de euro. 

Subiectul nu este de interes însă la nivelul Guvernului. DCNews a făcut un apel pentru  a afla poziția Executivului, rămas fără răspuns. La întrebările: ”Aveți vreo revenire? S-au luat măsuri față de site-ul de mai sus? Față de ”beneficiar”? Și ce sancțiuni s-au dispus, dacă s-au dispus?” răspunsul a fost ”nu”. 

La acest moment, link-ul indicat nu mai poate fi accesat însă. 

Dar să vedem cum este tratat subiectul în Cehia: 

”Videoclipurile deepfake imită fețe și voci familiare. Escrocii le exploatează apoi pentru a extorca bani de la oameni. Am discutat ieri despre acest risc tot mai mare cu Asociația Bancară Cehă. Sectorul bancar nu este doar un partener strategic al statului în domeniile finanțării infrastructurii, energiei sau industriei de apărare, ci și în securitatea cibernetică. Aici joacă un rol cheie în prevenirea fraudei digitale, inclusiv a utilizării abuzive a videoclipurilor deepfake” este mesajul transmis de către președintele Cehiei, pe Instagram. 

