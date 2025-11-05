€ 5.0851
Data actualizării: 21:53 05 Noi 2025 | Data publicării: 21:35 05 Noi 2025

Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare. Gică Popescu: „Rămas bun, Nea Imi!”
Autor: Alexandra Curtache

emeric-ienei_89821100 Foto: Agerpres
 

Emeric Ienei, fostul mare antrenor de fotbal, a murit la vârsta de 88 de ani. Înmormântarea sa va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, la Cimitirul Municipal Rulikowski, iar ceremonia va fi una cu onoruri militare.

Emeric Ienei a încetat din viață în dimineața zilei de 5 noiembrie 2025, la 88 de ani. În ultimii ani, aparițiile publice ale fostului antrenor au fost tot mai rare din cauza problemelor de sănătate, iar în ultima perioadă starea sa s-a deteriorat semnificativ.

Detalii despre înmormântare

Este doliu în lumea sportului românesc. Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea. Emeric Ienei va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, în semn de recunoaștere a carierei sale și a titlului de general de brigadă.

Steaua București a transmis un mesaj emoționant pe Facebook: „Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Începând cu ora 18:00, toți cei care doresc să-și ia rămas bun pot aprinde o lumânare pe esplanada din fața Stadionului Steaua, în zona tunurilor.

Mesaje din lumea fotbalului

Gheorghe Popescu, fost internațional și coleg al lui Ienei, a transmis:

„Cea mai tristă veste... antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la națională nu mai este printre noi. A fost un om care a inspirat generații întregi de jucători, iar moștenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!”

La înmormântare sunt așteptate numeroase nume importante din fotbalul românesc și internațional, care vor aduce un ultim omagiu carierei impresionante a lui Ienei.

O carieră de legendă

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în Arad. Deși și-a dorit inițial o carieră juridică, a ales fotbalul, devenind unul dintre cei mai importanți sportivi și antrenori români.

A jucat la UTA Arad, Steaua București și Kayserispor, iar mai târziu a antrenat echipe de top, printre care Steaua București, echipele naționale ale României și Ungariei. Ienei a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București și a lăsat o amprentă durabilă în fotbalul românesc și european.

A fost căsătorit de două ori, iar a doua soție a decedat acum patru ani, lăsând în urmă familia și pe cei care l-au admirat atât pe teren, cât și în afara lui.

