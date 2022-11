Elon Musk a vândut acțiuni Tesla în valoare de 4 miliarde de dolari

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a vândut 19,5 milioane de acțiuni Tesla, potrivit documentelor publicate marți de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, într-o tranzacție în valoare de 3,95 miliarde de dolari. Elon Musk spune că a vândut acțiunile Tesla în august, înainte de cumpărarea Twitter, scrie The Guardian. Totuși, de când a început să investească în rețeaua socială, în aprilie, se pare Elon Musk a vândut acțiunile sale Tesla în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari. În luna august, înainte de soluționarea în instanță a preluării Twitter, el afirma că a terminat vânzarea acțiunilor sale. Musk își explica gesturile prin posibilitatea unei situații neprevăzute în care Twitter ar fi forțat încheierea tranzacției și unii parteneri n-ar fi ajuns la timp cu capital. În acest caz, el nu voia să se ajungă la vânzarea de urgență a acțiunilor Tesla. Acum, el mai deține aproximativ 135 de milioane de acțiuni Tesla.

Alegerile amână unele schimbări de la Twitter

Vânzarea a avut loc la doar câteva săptămâni după ce Tesla a raportat un profit de 3,3 miliarde de dolari și un venit de 21,45 miliarde de dolari pentru al treilea trimestru – fiind sub așteptările Wall Street – ceea ce a provocat o scădere la bursă de 4% în ziua respectivă. Valoarea Tesla a scăzut cu aproximativ 46% în acest an, dar valoarea netă a lui Musk rămâne puțin sub 200 de miliarde de dolari. Musk a recunoscut la momentul rezultatelor că „în mod evident plătea exagerat de mult pentru Twitter chiar acum”.

Musk s-a angajat să finanțeze el însuși preluarea, dar a primit sprijin sub formă de 7 miliarde de dolari de la investitori, inclusiv Larry Ellison, fondatorul grupului de software Oracle și platforma de criptomonede Binance. Un consorțiu de bănci a împrumutat, de asemenea, 13 miliarde de dolari pentru a finanța tranzacția. După finalizarea preluării, Musk l-a concediat pe CEO și mai mulți directori de top, înainte de a concedia jumătate din forța de muncă a companiei.

În zilele haotice de atunci, au existat rapoarte cum că compania a căutat să reangajeze unele persoane după ce și-a dat seama că rolurile lor sunt necesare pentru a menține site-ul în funcțiune sau pentru a implementa unele dintre modificările propuse de Musk asupra platformei. Musk plănuise inițial să taxeze 20 de dolari pe lună pentru aplicarea unei bife albastre pe conturile de utilizator. Acum, taxa a fost redusă la 8 dolari pe lună, anumite conturi verificate fiind setate să aibă bifa „oficială” în profilurile lor.

Compania a amânat lansarea modificării până după alegerile intermediare din SUA.

Twitter ar putea câștiga noi utilizatori din Rusia, China și Statul Islamic

După ce cel mai bogat om din lume a cumpărat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari luna trecută, oficiali și jurnaliști din Rusia și China – și chiar unii jihadiști – l-au îndemnat pe Elon Musk să ridice restricțiile privind utilizarea platformei.

Până acum, cererile Rusiei și Chinei nu au primit vreun răspuns, însă solicitările repetate – inclusiv din partea unor personalități importante precum Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei – fac parte din eforturile acestor persoane de a folosi preluarea lui Musk ca o șansă de a reveni pe Twitter. Citește mai multe AICI

