Elon Musk a suspendat definitiv contul de Twitter al adolescentului care îi urmărea avionul privat

Contul Twitter care a fost suspendat aparținea unui student al Universității din Florida Centrală, pe nume Jack Sweeney. Se pare că motivul suspendătii contului a fost: urmărea avionul privat al lui Elon Musk.

Folosind date publice de la transpondere de avioane care înregistrează longitudinea, latitudinea și altitudinea, Sweeney a creat în 2020 un algoritm care calculează locul unde se află un avion privat aparținând lui Musk.⁠

Anunțul suspendării respectivului cont, care avea în jur de 500 000 de urmăritori, a fost făcut pe contul ElonJet. Justificarea suspendării - contul a fost suspendat pentru încălcarea regulilor Twitter - a fost una cel puțin uimitoare dacă este să ținem cont că, în urmă cu câteva zile, Elon Musk se autoproclamase un susținător înfocat al libertății de exprimare.

”Angajamentul meu față de libertatea de exprimare se extinde chiar și până la a nu interzice contul ce urmărește avion meu, chiar dacă acesta este un risc direct pentru siguranța personală”, a spus Musk într-un tweet luna trecută.⁠

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk