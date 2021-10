Elena Merișoreanu: "Sunt revoltată că au dat drumul la pelerinajul de Sfânta Parascheva. I-am dat dreptate lui Dan Bittman"

"Eu m-am tratat inițial acasă șase zile, credeam că sunt răcită. Am sunat medicul de familie și l-am întrebat, nu mă gândeam că am Covid. Nu mai băusem cafeaua de două zile pentru că nu mai aveam gust și miros. Am chemat salvarea și m-au dus la Matei Balș. Am stat internată nouă zile. M-au pus pe perfuzii, pe tratament adecvat. Nu am cuvinte să le mulțumesc tuturor, de la infirmiere, până la asistente și medici pentru modul în care m-au îngrijit. Și nu s-au purtat așa doar cu mine, ci cu toată lumea. Aveau răni pe la nas săracii, de la măști. Doctorița care m-a internat, vreau să vă spun că în duminica în care m-am externat avea doar o mască simplă și eu n-am mai recunoscut-o. Când și-a dat la un moment dat afară masca jos am văzut ce răni avea la nas. Oamenii ăștia chiar nu văd că medicii chiar fac un efort supraomenesc? Erau ca furnicile, îmbrăcați din cap până-n picioare, foarte mult au muncit," a spus Elena Merișoreanu la Antena 3.

Elena Merișoreanu îi îndeamnă pe români să se vaccineze

Artista Elena Merișoreanu nu crede că ar fi supraviețuit dacă n-ar fi făcut vaccinul. Totodată, aceasta se arată revoltata de faptul că s-a permis pelerinajul de la Sfânta Parascheva.

"Dragii mei, vaccinați-vă! Eu nu am făcut o formă gravă pentru că m-am vaccinat. Rapelul l-am făcut prin iunie. Eu am luat COVID de la un eveniment unde m-am dus, am cântat 50 de minute și două ore am făcut poze. Noi nu putem sa-i refuzăm la fotografii. Acum am anulat toate evenimentele, nu mă mai duc. E și ziua de naștere a finului meu, dar nu mă mai duc, nu mai vreau să iau contact cu nimeni. Mă feresc acum, nu știi de unde iei virusul. Dacă nu aș fi făcut vaccinul nu cred că mă mai întorceam acasă. Am fost ținută pe perfuzii și medicamente. Nu știu ce mi-au dat, dar m-au făcut bine. În nouă zile am ieșit pe picioare. Le mulțumesc tuturor celor care m-au sunat: atâția oameni, fani cu care nu vorbisem niciodată. Eu sunt revoltată și că au dat drumul la Sfânta Parascheva, să mă ierte Dumnezeu. Ar trebui băgați mai puțini, sunt grămadă unii peste alții," a povestit artista.

Pensionarii care ar prefera să moară pentru că nu mai au bani de încălzire

"Eu l-am văzut ieri pe Dan Bittman și i-am dat dreptate, da' nu pe treaba aia cu vaccinarea, el până la urmă a spus că-i treaba lui dacă se vaccinează sau nu. Îi dau dreptate pe chestiunea cu scumpirile. Păi să vă povestesc: eram la poartă pentru că am condus-o pe o prietenă de-a mea. Au trecut pe lângă mine, doi vecini de 78-80 de ani. Am plâns când mi-au spus că 'ne plimbăm pe străzi ca să nu dăm drumul la centrală ca să nu facem risipă pentru că nu avem bani. Unde-ar da Dumnezeu să ne îmbolnăvim și murim să nu mai avem atâta chin'," a mai spusElena Merișoreanu la Antena 3.