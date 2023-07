Elena Merișoreanu nu visa să devină străbunică: „Nici nu mi-am imaginat. Ea era un copil răsfățat”. Când va avea loc botezul

Elena Merișoreanu a devenit de curând străbunică, astfel încât vedeta trăiește la maximum această perioadă, în care nu se bucură de satisfacții doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. Chiar dacă nu spera că-și va ține prea curând în brațe strănepotul, cântăreața de muzică populară a avut surpriza să afle că familia ei devine mai numeroasă, atunci când nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Spectacola, Elena Merișoreanu a dezvăluit cum a primit această veste și cât de împlinită este în prezent.

„Foarte bine sunt. Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să ajung și în perioada asta în care îți spun că nu credeam că voi ajunge. Când am avut fetițele mici, ziceam „Doamne, ajută-mă să le văd la școală, la facultate, să le văd măritate.” Acum am patru nepoți și sunt și străbunică, așa că-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, nu mai am cuvinte de mulțumire, pentru că mi-a dat prea multe și nu mai vreau să-i cer absolut nimic, nici sănătate nu-i mai cer, cred că mi-a dat și sănătate prea multă și n-am știut să o prețuiesc la timpul potrivit.”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Spectacola.

„Nici nu mi-am imaginat să o văd mamă”

Vestea că nepoata ei va deveni mamă a surprins-o cu atât mai mult pe Elena Merișoarenu, care nu o vedea niciodată pe femeie în acest rol. Cu toate acestea, vedeta are doar cuvinte de laudă la adresa nepoatei, care a dat dovadă încă din prima zi de o grijă foarte mare pentru puiul ei. De asemenea, celebra interpretă de muzică populară a fost foarte uimită și de modul în care cel mic a evoluat, deși are doar o lună de viață.

