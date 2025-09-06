Eclipsă de Lună și Lună Plină în Pești, în 7 septembrie: Mare atenție pentru nativii Fecioară și Pești. Evenimente care NU sunt întâmplătoare

Urmează două eclipse în luna septembrie, unele care vor marca decisiv mai ales pe cei care se știu cu marcaje de Fecioară și Pești. Vor fi evenimente care trebuie să se întâmple, asupra cărora nu puteți interveni. La pachet, vine și Saturn în Pești care ne atenționează să nu facem greșelile pe care le-au făcut și cei ai noștri.

Luna septembrie este puternic marcată de două eclipse. Prima va fi chiar în 7 septembrie, când avem o Eclipsă de Lună în același timp cu Luna Plină în Pești. Acest eveniment astrologic se va asigura, subliniază astrologul DCNews, Daniela Simulescu, că distingem realitatea față de ceea ce noi sperăm. A doua eclipsă va avea loc în 21 septembrie și va fi de soare: Eclipsă de Soare și Luna Nouă din Fecioară. Aceasta ne va ajuta să ne dăm seama că simplitatea este, de cele mai multe ori, cheia succesului.

Eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În jurul acestor evenimente, suntem invitați să acordăm atenție la semnele bizare, la sincronicitățile apărute și la momentele fără control deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi. Cei cu marcaj de Fecioară și Pești vor fi cei mai afectați de aceste eclipse, precizează Daniela Simulescu.

Perioada dintre

În perioada cuprins între 7 și 21 septembrie, Daniela Simulescu recomandă tuturor nativilor ”să fiți cu ochii în jurul vostru”: ”Veți auzi că este ca un portal. Gândiți-vă că o eclipsă de Lună este un apogeu, pe când una de Soare este momentul în care o putem lua de la capăt. (...) Aceste două eclipse se petrec pe axa Fecioară - Pești. Dacă vă știți în astrograma natală cu aceste două semne, următoarele două săptămâni sunt mai importante. Nu vă gândiți la apocalipse, ci la evenimente în jurul vostru care nu sunt întâmplătoare. Nu aveți control, nici ce să faceți. Când vorbim despre Fecioară, vorbim despre pragmatism, rigiditate, muncă, social, vorbim despre rațional. Când vorbim despre Pești, vorbim despre vulnerabilitate, sensibilitate. Cumva, avem eclipsele cu aceste două semne implicate”.

Rolul lui Saturn

Pe lângă eclipse, îl avem și pe Saturn implicat, aflat și el în Pești. ”Pe 1 septembrie s-a întors în Pești și ne dă și mai mult de muncă. Ne luptăm cu timpul, avem impresia că nu mai avem timp sau că nu mai avem timpul pe care-l doream și Saturn are darul acesta de a aduce limite în plus, de a arăta că a ajuns potențialul într-un loc și e cazul să vrei mai mult de la tine. Cum face asta? Împăcând cele două arhetipuri: Fecioara muncitoare și Peștii creativi, care speră. E perioada în care să sperăm, dar cu muncă și implicare” subliniază astrologul. Acest Saturn ”ne mai spune să nu ducem mai departe ce s-a întâmplat în viețile alor noștri, să nu facem aceleași greșeli, să nu ducem mai departe problemele altora, să punem stop și să ne ocupăm de propria ființă”.

Vezi mai multe informații și recomandări în emisiunea realizată de astrologul Daniela Simulescu:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News