După luni de fricțiuni, Canada și SUA se pregătesc de negocieri. Noul premier, apel telefonic cu Trump: Fără Mar-a-Lago. Fără povești la gura sobei

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că premierul Canadei, Mark Carney, este așteptat să ajungă la Washington „în decurs de o săptămână sau chiar mai devreme”, menționându-l cu apreciere drept „un domn foarte amabil”.

Comentariile liderului de la Casa Albă au venit ca reacție la o întrebare privind starea actuală a relațiilor dintre cele două țări, afectate în ultima vreme de o confruntare economică fără precedent.

Disputa comercială, care durează de luni întregi, a generat efecte asupra unei game variate de produse – de la articole alimentare până la componente pentru industria auto. În acest context, Trump a fost frecvent în centrul atenției, făcând remarci provocatoare precum ideea că „Canada ar trebui să devină un stat” și etichetându-l pe fostul premier Justin Trudeau cu titlul de „guvernator”.

Chiar în timpul alegerilor recente, Donald Trump și-a reexprimat dorința ca țara vecină, Canada, să devină un alt stat al SUA

Chiar în timpul alegerilor recente, Donald Trump și-a reexprimat dorința ca țara vecină, Canada, să devină un alt stat al SUA. Prin intermediul unei postări pe Truth Social, președintele american a transmis un mesaj în ziua în care canadienii se prezentau la vot pentru a-și alege noul Parlament.

„Mult succes poporului minunat din Canada. Alegeți omul care are puterea și înțelepciunea de a vă reduce taxele la jumătate, de a vă crește forțele armate, gratuit, la cel mai înalt nivel din lume, de a face ca industria voastră auto, de oțel, aluminiu, cherestea, energie și toate celelalte afaceri să se CVADRUPLEZE, FĂRĂ TARIFE SAU TAXE”, a scris Trump, pe contul său de Truth Social.

El a continuat mesajul reiterând ideea exprimată la începutul anului 2025, când își prelua al doilea mandat de președinte în fruntea SUA, respectiv ca țara vecină, Canada, să devină parte a Statelor Unite ale Americii.

„Dacă Canada devine cel de-al 51-lea stat prețuit al Statelor Unite ale Americii... Nu mai există o linie trasată artificial de acum foarte mulți ani. Uitați cât de frumoasă ar fi această întindere de pământ. Acces liber, FĂRĂ GRANIȚĂ. DOAR AVANTAJE, FĂRĂ DEZAVANTAJE. AȘA A FOST DESTINAT SĂ FIE!”, a continuat Donald Trump.

Președintele american a subliniat că Statele Unite vor înceta să sprijine Canada, în cazul în care aceasta nu va deveni parte integrantă a sa: „America nu mai poate subvenționa Canada cu sute de miliarde de dolari pe an, așa cum am făcut în trecut. Nu are sens decât dacă Canada devine un stat!”, a scris el. Citește toată știrea aici!

Relația cu Trump a devenit un punct cheie în campania electorală

Relația cu Trump a devenit un punct cheie în campania electorală federală desfășurată recent în Canada. Principalii candidați și-au exprimat opiniile despre cum ar trebui gestionată dinamica bilaterală, în special în fața comportamentului imprevizibil al liderului american. În acest sens, Carney a reiterat constant că obiectivul său este diversificarea relațiilor comerciale externe, astfel încât economia canadiană să nu mai depindă predominant de parteneriatul cu Statele Unite.

Trump, referindu-se la liderul opoziției canadiene, Pierre Poilievre, a afirmat: „De fapt, cred că conservatorii m-au urât mai mult decât așa-zișii ‘liberali’.”

Înainte de scrutin, Carney precizase că el și Trump au convenit să reia dialogul pe teme economice abia după ce se încheie procesul electoral. Acum, cu noul guvern instalat la Ottawa, cei doi oficiali urmează să revizuiască principalul cadru legal care reglementează relațiile comerciale trilaterale dintre Canada, SUA și Mexic – Acordul CUSMA.

Cum ripostează Canada la taxele vamale impuse de Trump. Ținta premierului Carney

Mark Carney a anunţat la începutul lunii taxe vamale de 25% pentru unele importuri de automobile americane, notează AFP.

Taxele vamale canadiene vizează "toate vehiculele importate din Statele Unite care nu respectă" acordul comercial nord-american (USMCA), a anunţat Carney.



Taxele vamale asupra importurilor de vehicule americane reprezentând un total de 8 miliarde de dolari canadieni (5,7 miliarde de dolari SUA) ar urma să intre în vigoare în zilele următoare, a declarat biroul său pentru AFP.



Tarifele canadiene vor afecta maşinile şi camioanele uşoare fabricate cu mai puţin de 75% piese nord-americane, aproximativ 10% din toate vehiculele expediate din Statele Unite în Canada, ceea ce reprezintă aproape 67.000 de vehicule pe an.

Războiul comercial declanşat de preşedintele SUA "va provoca o ruptură în economia mondială", a subliniat Carney.



"Sistemul comercial global ancorat la Statele Unite şi pe care Canada s-a bazat încă de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial (...) nu mai există", a continuat el. Citește toată știrea aici!

"M-a sunat ieri și mi-a spus: ‘Hai să facem o înțelegere"

„M-a sunat ieri și mi-a spus: ‘Hai să facem o înțelegere,’” a declarat Trump în fața presei.

Liderul de la Washington a mai relatat că interlocutorul său canadian „n-ar fi putut fi mai amabil” și că l-a felicitat personal pentru victoria obținută. Totodată, a reconfirmat că vizita la Casa Albă ar urma să aibă loc în termen de o săptămână.

Analizând rezultatul alegerilor, Trump a transmis că scrutinul a oferit „un semnal foarte amestecat, pentru că rezultatul e aproape egal, ceea ce complică mult lucrurile pentru țară. E o cursă foarte strânsă.”

Un comunicat oficial publicat ulterior a subliniat faptul că „liderii au convenit asupra importanței ca Statele Unite și Canada să colaboreze – ca națiuni suverane și independente – pentru binele comun.”

Carney, avertizat privind sensibilitatea imaginii publice în fața lui Trump

Odată cu planificarea vizitei oficiale, consilierii premierului canadian trebuie să analizeze cu mare grijă modul în care se va desfășura întâlnirea cu președintele american.

„Echipa lui Carney trebuie să se întrebe: ‘Care sunt implicațiile de imagine și mecanismele acestei întâlniri?’” a explicat strategul liberal Geoff Turner într-o intervenție pentru CTV News Channel. Potrivit acestuia, ignorarea acestor aspecte ar putea crea o situație delicată, asemănătoare celei prin care a trecut Volodimir Zelenski în luna martie, când a fost criticat public în timpul unei vizite în SUA.

La finalul acelei întrevederi, în ultimele 10 minute, atât Trump cât și vicepreședintele american JD Vance l-au acuzat pe liderul ucrainean că „nu a arătat suficientă recunoștință” pentru sprijinul primit în lupta cu Rusia și au sugerat că acesta „se joacă cu un posibil al Treilea Război Mondial.”

„Fără Mar-a-Lago,” a avertizat Turner. „Fără povești la gura sobei”, potrivit Reuters și CTV News.

