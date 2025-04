În ziua în care Canada își alege Legislativul, Trump propune: „Deveniți al 51-lea stat al SUA”

Președintele Donald Trump și-a reexprimat dorința ca țara vecină, Canada, să devină un alt stat al SUA.

Prin intermediul unei postări pe Truth Social, președintele american a transmis un mesaj în ziua în care canadienii se prezintă la vot pentru a-și alege noul Parlament.

„Granița Canada-SUA este artificială și ar trebui să deveniți al 51-lea stat”

„Mult succes poporului minunat din Canada. Alegeți omul care are puterea și înțelepciunea de a vă reduce taxele la jumătate, de a vă crește forțele armate, gratuit, la cel mai înalt nivel din lume, de a face ca industria voastră auto, de oțel, aluminiu, cherestea, energie și toate celelalte afaceri să se CVADRUPLEZE, FĂRĂ TARIFE SAU TAXE”, a scris Trump, pe contul său de Truth Social.

El a continuat mesajul reiterând ideea exprimată la începutul anului 2025, când își prelua al doilea mandat de președinte în fruntea SUA, respectiv ca țara vecină, Canada, să devină parte a Statelor Unite ale Americii.

„Dacă Canada devine cel de-al 51-lea stat prețuit al Statelor Unite ale Americii... Nu mai există o linie trasată artificial de acum foarte mulți ani. Uitați cât de frumoasă ar fi această întindere de pământ. Acces liber, FĂRĂ GRANIȚĂ. DOAR AVANTAJE, FĂRĂ DEZAVANTAJE. AȘA A FOST DESTINAT SĂ FIE!”, a continuat Donald Trump.

Președintele american a subliniat că Statele Unite vor înceta să sprijine Canada, în cazul în care aceasta nu va deveni parte integrantă a sa: „America nu mai poate subvenționa Canada cu sute de miliarde de dolari pe an, așa cum am făcut în trecut. Nu are sens decât dacă Canada devine un stat!”, a scris el.

Canadienii se prezintă luni la urne pentru a-și alege noul Parlament, după o campanie electorală în care amenințările economice ale președintelui american Donald Trump au fost subiecte centrale.

Campania s-a încheiat cu o notă tristă duminică, când un atacator a lovit o mulțime de la un festival al comunității filipineze din Vancouver, provocând cel puțin 11 morți și zeci de răniți. Liberalii, conduși de Mark Carney, se află pe un trend ascendent în sondaje, având un avans de 2,7 puncte față de conservatori, conduși de Pierre Poilievre, potrivit Reuters.

