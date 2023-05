Dr. Pavel Heghi a emigrat în urmă cu 25 de ani și a revenit pentru a salva vieți pro bono. Interviu: M-aș întoarce în România fără nicio problemă. Sanador e un spital echipat cu tot

Medicul a absolvit liceul în România și facultatea în Germania. Acum face parte din echipa de chirurgie cardiovasculară condusă de Prof. Dr. Victor Costache și este unul dintre medicii care a participat la salvarea Denisei.

„Ea a avut o malformație cardiacă, obișnuită pentru noi, nu a fost cazul Denisei ceva ieșit din comun. Denisa a fost o întâmplare mai interesantă pentru noi, pentru că ea a făcut o complicație după operație și noi revenind după masa de închidere a misiunii, am fost înștiințați, de colegii noștri din spital, că ei nu îi merge bine. Am avut norocul că spitalul era aproape de hotelul nostru încât am putut ajunge la timp, așa cum eram îmbrăcați, în ținută de gală, am ajuns într-un timp enorm de scurt la spital să putem ajuta această fetiță.”, a spus Dr. Pavel Heghi.

De ce a făcut complicația?

„A început să sângereze în apropierea cordului, pe artera principala în aorta. Ca la fiecare operație există riscuri. Ea vine deja a doua oară ca să ne mulțumească pentru că i-am salvat viața. Această fată reprezintă, pentru noi toți, munca depusă, eforturile depuse de întreaga echipă.”, a spus Dr. Pavel Heghi.

Va gândiți să vă întoarceți să lucrați aici?

„Cu siguranță fiecare dintre noi se gândește la acest lucru. România este și rămâne o țară frumoasă, unde, de fiecare dată când mă întorc, îmi place.”, a spus Dr. Pavel Heghi.

Ce v-ar convinge să veniți să lucrați aici?

„În primul rând, situația familială nu-mi permite să mă întorc în momentul actual, dar în principiu, să știți că m-aș întoarce în România fără nicio problemă.

Spitalul Sanador este un spital echipat cu toate dotările de care o chirurgie cardiovasculară pediatrică are nevoie. Este un spital extraordinar de dotat, dar singurul lucru care ne lipsește sunt specialiștii. Și nu doar la Sanador, în toată țara.", a spus Dr. Pavel Heghi.

De ce ar fi nevoie în România pentru ca specialiștii care sunt acum în străinătate să vină să lucreze aici?

„Sunt două lucruri. În primul rând salariile, să ai condițiile de trăi asemănătoare țării unde ai ajuns. Al doilea lucru important este să rămâi să lucrezi în același domeniu, să ai o echipă formată și să poți ajuta copiii sau adulții în aceeași măsură ca și în străinătate.”, a spus Dr. Pavel Heghi.

De cât timp ați avut nevoie pentru a ajunge să faceți această muncă? Mă gândesc la timpul de pregătire.

„După ce ați terminat facultatea, nu sunteți încă specialiști. Asta se dezvoltă în timp. Câțiva dintre noi, probabil, reușesc într-un timp foarte scurt să ajungă în situația unui expert specialist. Ceilalți necesită mai mulți ani de expertiză medicală. Sub 10 ani, nu se poate vorbi.”, a spus Dr. Pavel Heghi.

Ce faceți dumneavoastră în timpul unei operații?

„În timpul operației există o mașinărie care preia funcțiile inimii și ale plămânilor. Fără ajutorul nostru, a perfuzioniștilor, colegii noștri chirurgi nu ar putea să efectueze această operație. Ei s-ar lovi de obstacole. Această inima mecanică și plămân mecanic le asigură vizualitatea câmpului operator de a putea deschide inima, de a putea deschide arterele principale, să lucreze pe valvele inimii. Eu spun întotdeauna: „Eu sunt inima și plămânii pacientului în timpul operației.”, a spus Dr. Pavel Heghi.

