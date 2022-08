Dr. Mihai Craiu: Nu mai daţi copiilor mici tot felul de sucuri aşa zis naturale, fără să citiţi eticheta

Mesajul vine după ce pediatrul a găsit în frigider un suc natural uitat acolo de un an.

"Peste 10 000 de substanțe chimice sunt autorizate pentru a fi adăugate în alimente în SUA, conform Food Drug and Cosmetic Act (Public Law 85-929). La acestea se adaugă un număr impresionant de substanțe numite GRAS care pot fi adăugate în alimente fără aprobarea FDA și fără a notifica această autoritate ("Generally Regarded as Safe" - adică unele considerate ca sigure...

Întrebarea este cine le consideră sigure?! Deoarece multe au fost etichetate, ca atare, de către experți plătiți chiar de către companiile care utilizează aceste substanțe - Neltner TG et al - Conflicts of interest in approvals of additives to food determined to be generally recognized as safe: out of balance. JAMA Intern Med 2013;173:2032-6)

Unele din aceste substanțe pot avea efecte adverse asupra copiilor, efecte care sunt mai mari decât cele generate asupra adulților.

De ce? Pentru că un copil are expunere relativă, la diverse substanțe, mai mare decât un adult (aport mai mare pe kilogram), au sisteme de detoxifiere imature și organele lor aflate în creștere sunt mai susceptibile la acțiuni toxice/disruptive mult mai mult decât organele gata formate ale adultului.Multe substanțe utilizate în procesarea alimentelor sau la ambalarea lor pe termen lung au efecte adverse dovedite asupra copiilor - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30037972/

Coloranții artificiali, nitriții și nitrații, bisfenolii si ftalații din plastice, pesticidele non-persistente, percloratul, perfluroalchilii sunt doar câteva astfel de substanțe utilizate în procesarea și ambalarea produselor alimentare. Acum ele sunt notate pe unele ambalaje (textul acela cu "o mie de vorbe" scrise cu litere extrem de mici, text pe care nu îl citește aproape nimeni și pe care îl înțelege un număr și mai mic de persoane).

Și ce dacă? În afară de faptul că unele persoane sunt stresate de ce au citit, nu se întâmplă nimic! Ca să se întâmple ceva ar trebui introdusă în școală o educație ce vizează aceste aspecte ale substanțelor aflate în mâncarea noastră sau în ambalajul acesteia... https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35457415/

"Nu mai daţi copiilor sucuri aşa zis naturale"

O să vă intrebați de unde mi-au venit luni dimineață aceste gânduri?! Tocmai ce am găsit, în frigiderul de la spital, un suc "natural" pe care l-am uitat acolo în urmă cu mai mult de un an. Atașez în comentarii o imagine cu perioada de valabilitate listată pe capac...

L-am desfăcut, de curiozitate. Vă las să vedeți, singuri, cum a fost, în filmul de mai jos.

Concluzia - nu mai dați copiilor mici tot felul de așa-zise produse naturale fără să citiți eticheta. Sau mai bine, luați din piață fructe și legume autohtone. Le spălați bine și le dați copilului asa cum sunt, proaspete.E mai sigur!", a scris dr. Mihai Craiu pe Facebook.

