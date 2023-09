Dr. Mihai Craiu, avertisment despre bronșiolită: Haideți să nu facem ca în povestea lui Creangă

Medicul Mihai Craiu vine cu un avertisment pentru părinți în ceea ce privește tratarea bronșiolitei.

"Cartea de căpătâi a celor care îngrijesc și tratează copiii, oriunde în lume, pare să fie Nelson Textbook of Pediatrics. O lucrare impresionantă, ajunsă la a 21-a ediție, care apare periodic de peste 60 de ani.Această lucrare are (în ultima ediție) 2 volume și 4264 pagini. Deci este o Referință (cu majusculă) pentru orice pediatru. Ce scrie "Nelson-ul" despre una dintre cele mai temute boli de sezon, la copilul mic, bronșiolita acută?Scrie foarte clar că "deși pneumonia bacteriană este uneori confundată clinic cu bronșiolita, aceasta este o boală virală care este rareori urmată de o suprainfecție bacteriană".

Dr. Mihai Craiu: Ar fi prudent să nu folosim din proprie inițiativă antibiotice la copilul cu bronșiolită

Pentru că tot a început școala și a crescut semnificativ numărul de viroze la cei mici, ar fi prudent să NU folosim din proprie inițiativă antibiotice la copilul cu bronșiolită!!! Copilul mic cu vârstă sub 2 ani (după unii autori chiar sub 1 an) care "răcește" în context familial (frate mai mare sau părinte "răcit") sau de colectivitate (merge la creșă) și are 1-2 zile semne banale de boală respiratorie, apoi începe să respire mai greu și șuierător (wheezing) ar putea avea bronșiolită acută.

Și are nevoie de consult medical (uneori urmat de spitalizare, dacă exista desaturare sau deshidratare severă) și nu de automedicație cu antibiotice.

Mesaj de luat acasă - haideți să nu facem ca în povestea lui Creangă (cea cu Drobul de sare) în fața unui caz de bronșiolită! Dacă va apărea, ulterior, o agravare a copilului cu bronșiolita acută necomplicată, trimis acasă, FĂRĂ tratament cu antibiotic, va fi necesară reevaluarea și efectuarea de analize. Dar asta se întâmplă rareori la copiii anterior sănătoși și care nu sunt foști prematuri. Să nu plângem că moare copilul prin căderea drobului de sare... ci să urmăm protocoalele", a scris medicul Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News