Dr. Gabriel Dina, Director Corporate Affairs Pfizer România, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii online ”Industria inovatoare de medicamente, partener strategic pentru societate, economie și sănătatea românilor”, unde a vorbit despre eficacitatea vaccinurilor anti-COVID şi a amintit câteva cifre relevante pentru situaţia pandemică din ţara noastră şi din lume, dar şi potenţiale parteneriate care ar putea aduce un plus companiei şi celor deserviţi de ea.

"În momentul de faţă mă aflu la o conferinţă pe tema rezistenţei antimicrobiene unde sunt tratate subiecte care vizează diferite patologii din punct de vedere al poverii medicale, economice şi societale. Cred că nici nu ne putem imagina un viitor în care să reducem această povară în absenţa parteneriatelor. Iar exemplele recente ne arată că atunci când lucrăm împreună pe zona de industrie inovativă, comunitate medicală academică şi clinică, asociaţii de pacienţi şi, bineînţeles, parteneriatul cu instituţiile publice putem să avem nişte rezultate spectaculoase de care avem mare nevoie, şi mă refer aici la pandemiei. Cred că avem nevoie de o schimbare a paradigmei actuale. Dacă ni se pare că intervenţiile medicale şi inovaţia sunt scumpe, ar trebui să ne uităm la costul bolilor. Un studiu publicat în SUA a arătat că dacă nu am fi reuşit împreună, cu toţii, aceste realizări excepţionale ca dezvoltarea de vaccinuri, de medicamente, de diagnostice împotriva pandemiei, costurile ar fi fost uriaşe.

În America, 2,5 milioane de decese au fost prevenite în primul an de când vaccinurile au fost disponibile, 17 milioane de spitalizări şi costuri medicale directe în valoare de 900 de miliarde de dolari. Sigur, nu avem încă date economice asupra valorii inovaţiei. În România este un domeniu în care trebuie să lucrăm împreună în viitor, tocmai pentru a ne orienta în privinţa politicilor de intervenţie şi de a stimula aceste parteneriate.

Parteneriate profitabile, soluţii avantajoase pentru ţări vulnerabile: "Industria este deschisă"

Cred că trebuie să discutăm şi despre preţuri. Ceea ce e important este că creşterea accesului depinde foarte mult de includerea în compensare a medicamentelor iar grija ar fi trebuit să fie legată, mai degrabă, de preţul net pe care le suportă plătitorul, Casa de Asigurări şi contribuţia pacientului. Industria este deschisă, suntem dispuşi la astfel de parteneriate pentru a acomoda inovaţia în condiţiile economice din fiecare ţară, inclusiv în România. Noi cunoaştem foarte bine, la Pfizer, puterea parteneriatelor pentru că am fost compania care a reuşit să treacă prima linia de sosire prin dezvoltarea unor vaccinuri pe o platformă inovativă, vaccinuri care iniţial au fost aprobate condiţionat. Între timp, începând cu luna septembrie a acestui an, am primit aprobările standard atât în Uniunea Europeană cât şi-n America şi-n alte ţări şi, la fel de mult ne preocupă accesul echitabil la nivel mondial, tot prin parteneriate reuşind să punem la dispoziţia omenirii 6 miliarde de doze în mai puţin de doi ani. Din acestea, peste 1 miliard au fost oferite la preţ-profit pentru ţările cele mai vulnerabile economic. Mai avem un alt parteneriat prin care întregul nostru portofoliu de medicamente inovative, protejate de patent, este oferit celor mai sărace 45 de ţări la preţuri fără profit" a precizat dr. Dina.

