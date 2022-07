Două treimi dintre refugiații ucraineni intenționează să rămână în țările gazdă

Majoritatea refugiaților ucraineni care au fugit de invazia rusă intenționează să rămână în țările gazdă până când ostilitățile se vor diminua și situația de securitate se îmbunătățește în țara lor, a constatat un nou sondaj al Agenției pentru Refugiați a Națiunilor Unite (UNHCR).

”65% dintre respondenți au raportat că plănuiesc să rămână în țara gazdă și 9% plănuiesc să se mute în altă țară gazdă în luna următoare”, se arată în raportul publicat miercuri.

Concluziile sondajului intitulat Lives on Hold: Profiles and Intentions of Refugees from Ukraine, se bazează pe un sondaj efectuat pe aproximativ 4.900 de refugiați ucraineni din Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Polonia, România și Slovacia, în perioada mai-iunie 2022.

Totuși, raportul spunea că majoritatea participanților la sondaj ”și-au exprimat speranța de a se întoarce în comunitățile lor de origine cât mai curând posibil”, dar au fost îngrijorați de ”incertitudinea cu privire la viitor, care le-a afectat capacitatea de a-și forma planuri sigure pe termen lung”.

Potrivit raportului prezentat de Al Jazeera, aproximativ 16% plănuiesc să se întoarcă în Ucraina în următoarele două luni, iar 15% dintre aceștia plănuiesc să rămână temporar doar pentru a vizita familia, pentru a obține provizii sau pentru a ajuta rudele să părăsească Ucraina.

Planurile refugiaților variau în funcție de regiunile lor de origine, țările gazdă și timpul de la strămutarea lor din Ucraina.

Rusia a lansat o invazie militară pe scară largă a Ucrainei pe 24 februarie, când președintele Vladimir Putin a cerut armatei Kievului să depună armele. Marți, biroul ONU pentru drepturile omului a declarat că peste 5.000 de civili au fost uciși de la invazie, menționând, totuși, că numărul real al morților nu este cunoscut.

Potrivit UNHCR, peste 8,7 milioane de oameni au fugit din Ucraina din 24 februarie. Mulți au căutat refugiu în statele vecine. Numai în martie, aproape 3,4 milioane de ucraineni au fugit din țara lor:

4.472.349 de persoane care au intrat în Polonia;

786.839 în România;

1.518.394 Rusia;

905.104 Ungaria;

523.707 Moldova;

569.702 Slovacia;

16.668 Belarus.

Alte 8 milioane de persoane au fost, de asemenea, strămutate în interiorul granițelor Ucrainei, potrivit unui studiu al Organizației Internaționale pentru Migrație, publicat la începutul acestui an.

Vezi și:

Parlamentul European le-a permis refugiaților ucraineni să nu-și schimbe permisele de conducere

Parlamentul European a adoptat o decizie conform căreia refugiații ucraineni vor putea continua să folosească permisele de conducere ucrainene fără a le schimba cu cele ale UE.

„Ucrainenii care au fugit în țările UE din cauza agresiunii militare ruse și au primit statutul de protecție temporară vor putea continua să folosească permisele de conducere ucrainene fără a le schimba cu permisele UE sau să susțină un nou test de conducere în țara gazdă, cât timp au protecția temporară specificată”, potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European.

Decizia prevede, de asemenea, că în caz de pierdere sau furt de permis, țările UE vor putea emite noi drepturi europene după ce va verifica la autoritățile ucrainene dacă persoana în cauză deține un permis de conducere ucrainean valabil.

În plus, în anumite condiții, refugiații ucraineni care au lucrat ca șoferi de autobuz sau de camion își vor putea confirma în UE certificatele de aptitudine profesională, eliberate în Ucraina, după finalizarea unui scurt curs de formare și promovare a unui examen. Acest lucru le va permite să lucreze în UE pentru perioada de protecție temporară și va facilita exportul de mărfuri ucrainene.

Această decizie a Parlamentului European trebuie să fie aprobată oficial de Consiliul UE și va intra în vigoare la cinci zile de la publicarea ei în Jurnalul Oficial al UE.

Parlamentul European a susținut propunerea Comisiei Europene de a oferi Ucrainei asistență macrofinanciară a UE în valoare de 1 miliard EURO pentru a răspunde nevoilor bugetare de urgență. Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News