Donald Trump, declarații despre Ucraina! Liderul american, supărat pe Europa. ”E momentul să ne deșteptăm”

”Biden, în mod prostesc, a dat 350 de miliarde unei țări pentru a lupta și a încerca să facă lucruri. Și ce s-a întâmplat? Nu am primit nimic înapoi, doar i-am dat. Puteam să ne reconstruim întreaga Armată Marină cu acești bani. Și ce vom face e să-i recuperăm și în plus. Pentru această afacere cu cipuri și semiconductori, avem nevoie de metale rare și acordul acesta ne va ajuta - n.r. cu Ucraina.

(Din partea președintelui Zelenski n.r.) trebuie să vedem mai multă gratitudine. Le-am dat mult mai mult decât Europa și Europa ar fi trebuit să le dea mai mult decât noi. Nu pot să spun decât că au fost mai deștepți decât Biden, care n-a avut nicio idee, doar le-a dat banii. Am dat 350 de miliarde, iar ei (Europa n.r.) au dat probabil o sută. Ei îi iau înapoi, pentru că au fost sub formă de împrumut. Când am văzut acest lucru, am zis că e momentul să ne deșteptăm. E bine pentru ei, pentru că vom fi în țara lor și vom obține metalele rare, lucru care ne va ajuta să obținem ceva.

Acestea fiind spuse, vreau un lucru să se întâmple: să nu mai moară tinerii. Mii mor în fiecare săptămână. Nu sunt tineri din SUA, dar e o chestiune de umanitate. Vreau ca acest lucru să se oprească. Banii sunt una, dar morțile sunt îngrozitoare. Pierd mii de oameni în fiecare săptămână. Vreau să se oprească acest lucru. Președintele Zelenski a spus că războiul ar putea dura multă vreme și aș vrea să nu se întâmple acest lucru.

O să încheiem acorduri cu toată lumea, inclusiv cu Europa și națiunile europene pentru a încheia războiul. Majoritatea îmi sunt prieteni, șefii de state. Am patru prim-miniștri și cinci președinți care m-au sunat în ultimele două zile și vor să soluționeze această situație.

Vorbesc de bani, dar banii sunt mai puțin importanți decât morțile. Mii se tineri mor în fiecare săptămână. Oamenii spun că de ce-mi pasă mie. Situația este foarte tristă, vrem să punem capăt morților.

Nu am discutat acest lucru încă (n.r. oprirea sprijinului militar pentru Ucraina). Se întâmplă multe lucruri acum în timp ce vorbim. Pot să dau un răspuns, să mă întorc în Biroul Oval și răspunsul să fie deja învechit.

E nevoie de doi oameni ca să dansezi. Trebuie să fie un acord cu Rusia, unul cu Ucraina, să ai consimțământul națiunilor europene. Trebuie să fim în aceeași cameră, să încheiem un acord rapid. Rusia cred că vrea să încheie un acord, poporul ucrainean cred că vrea să încheie un acord.

Dacă nu aș fi intervenit, (Rusia) ar fi obținut toată Ucraina. Știți ce am dat eu Ucrainei? Rachete antitanc, sancțiuni impuse Rusiei, care au ajuns la Kiev și au fost de neoprit.

Eu vreau doar corectitudine. Eu n-am dat Rusiei, cu excepția problemelor. Le-am dat sancțiuni. Mor mulți oameni care nu ar fi trebuit să moară” este declarația făcută de Donald Trump din SUA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News