Doi soți care și-au deschis un restaurant în România, după 24 de ani petrecuți în Italia, dezamăgiți: "Statul român pare să se dea peste cap pentru a-ţi sabota orice iniţiativă"

Într-un interviu pentru Palytech, cei doi au povestit despre experienţa lor în Italia şi de ce au decis să se întoarcă în România pentru a-şi împlini visul.

Alexandru Varga a plecat în Italia în 1993, la 18 ani, în căutarea unei vieţi mai bune. A ajuns în Florenţa, unde a lucrat în restaurante şi a învăţat arta gătitului italian, ajungând bucătar şef.

"Am petrecut 24 de ani în Italia, la Florenţa. Am început la restaurantul unde lucra mama mea la acea vreme, era singura variantă disponibilă. Am plecat de la premisa că sunt tânăr şi trebuie să muncesc. Ulterior s-a cultivat pasiunea pentru gătit, dar la început nu au fost toate roz. Am lucrat în mai multe restaurante cu diverse niveluri de profesionalism, am urmat sfaturile oamenilor cu experienţă în industrie până am ajuns bucătar şef. În toţi aceşti ani, am dobândit cunoştinţe nu doar de bucătărie, dar şi de administrarea unei afaceri şi managementul unei echipe. Mi-am făcut o serie de relaţii printre furnizori de calitate, furnizori la care apelez şi în ziua de astăzi când sunt în Sighişoara", a spus Alexandru Varga, scrie Rador, citând rotalianul.com.

În 2017, împreună cu soţia sa Anca, s-au întors în România şi au deschis un restaurant, dorind să aducă bucătăria italiană autentică în inima Transilvaniei.

"A fost foarte greu. Încurajările din partea prietenilor, cunoscuţilor, colegilor şi a familiei extinse au fost zero"

Despre experienţa de a deschide o afacere în România, Alexandru a afirmat:

"A fost foarte, foarte greu. Încurajările din partea prietenilor, cunoscuţilor, colegilor şi a familiei extinse au fost zero. Soţia şi socrii au fost cei care mi-au înţeles ambiţia şi, mai mult decât atât, au rămas alături de mine pe termen lung şi m-au motivat să rezist cu valorile şi principiile mele culinare. Încercând să aduc o bucătărie diferită în Sighişoara, prea puţini au fost cei care m-au înţeles."

Cu toate acestea, suportul soţiei şi al socrilor i-a ajutat să îşi îndeplinească visul şi să reziste în ciuda obstacolelor întâlnite. Cei doi spun că autorităţile române par să saboteze orice iniţiativă şi că problema calităţii forţei de muncă rămâne una majoră. Totuşi, cuplul şi-a văzut visul împlinit în Sighişoara, chiar dacă recunosc că nu ar recomanda altor români să se întoarcă în ţară pentru a-şi deschide o afacere.

"Este de zece ori mai greu decât în Occident"

"Statul român pare să se dea peste cap pentru a-ţi sabota orice iniţiativă. Nu e vorba că nu poţi funcţiona sau progresa, ci pur şi simplu este de zece ori mai greu decât în Occident. Sunt o grămadă de situaţii în care autorităţile sau cei care vin în control preferă să zică nu se poate sau nu este în regulă pentru că nu s-au mai confruntat cu o situaţie sau alta, în loc să-ţi ofere nişte soluţii sau alternative.

Dincolo de birocraţie, problema în România a fost şi va rămâne calitatea forţei de muncă. Pretenţiile pentru bani vin cu mult peste cunoştinţele în domeniu, peste abilitatea de a dobândi cunoştinţe noi, peste profesionalismul pe care îl asociezi în mod normal cu acest domeniu. Astfel, deşi suntem foarte mândri de ceea ce am realizat, ne-am fi bucurat să fie un pic mai uşor, nu mult."

