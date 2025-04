Doi soldați chinezi, capturați în regiunea Donețk. Zelenski solicită explicații Beijingului și reacție din partea SUA și Europei

Volodimir Zelenski a anunțat, pe contul său de Telegram, că forțele armate ucrainene au capturat doi soldați chinezi care luptau în cadrul armatei ruse pe teritoriul Ucrainei, în regiunea Donețk.

Potrivit anunțului său, există dovezi clare, inclusiv documente, carduri bancare și date personale ale prizonierilor. Zelenski a menționat, de asemenea, că numărul cetățenilor chinezi care fac parte din unitățile ruse este mult mai mare decât cei doi capturați, iar autoritățile ucrainene continuă să investigheze această situație.

„Militarii noștri au luat prizonieri doi soldați chinezi care luptau în cadrul armatei ruse. Acest lucru s-a întâmplat pe teritoriul Ucrainei – în regiunea Donețk. Există documente ale acestor prizonieri, carduri bancare, date personale. Există indicii că numărul cetățenilor chinezi din unitățile ocupantului este considerabil mai mare decât cei doi deja capturați”, se arată în mesajul președintelui ucrainean.

În acest context, Zelenski a cerut ministrului de Externe al Ucrainei să ia legătura cu Beijingul pentru a obține clarificări cu privire la implicarea Chinei în conflictul din Ucraina.

Alături de mesajul postat, Zelenski a distribuit un videoclip cu un soldat capturat, care pare a fi de origine chineză.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



