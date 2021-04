Dobrogea, lovită de secetă extremă. Elena Mateescu (ANM): Cel mai secetos an din istoria măsurătorilor

Seceta şi temperaturile extrem de ridicate în timpul verii afectează grav recoltele, agricultura având mult de suferit de pe urma schimbărilor climatice, a explicat, la DC News, Elena Mateescu.

"Pe harta cantităţilor de precipitaţii cumulate de la 1 septembrie 2020 şi până în prezent, comparativ cu perioada similară a anului anterior se constată că în 2019-2020 am înregistrat un an agricol excesiv de secetos. Sunt zone agricole care au fost puternic afectate, mai ales zona Dobrogei care a înregistrat cel mai secetos an agricol din istoria măsurătorilor, cu o cantitate de numai o treime la nivelul întregului an agricol 2019-2020, faţă de un optim în ceea ce priveşte regimul pluviometric de 600-700 l/mp pe an. În Dobrogea, în anul agricol 2019-2020, am avut numai 267", a subliniat Elena Mateescu.

VIDEO: