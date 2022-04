Dmytro Kuleba, despre cel de-al cincilea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei: Am fost auziți!

Ministrul de externe Dmytro Kuleba a spus, într-un interviu pentru Rada, că cel de-al cincilea pachet de sancțiuni pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l impună Rusiei arată că Ucraina a fost în sfârșit auzită.

Potrivit ministrului, în urmă cu trei zile, cel de-al cincilea pachet de sancțiuni „era fără dinți”.

"Am insistat să-l facem mai consistent. Partenerii noștri din UE ne-au auzit. Dar voi spune sincer că după atrocitățile din Bucea și alte orașe și sate din regiunea Kiev, am adoptat o linie atât de dură încât, în cele din urmă, partenerii europeni au acordat atenția cuvenită solicitărilor noastre. Și am inclus în cel de-al cincilea pachet, cel puțin din ceea ce am auzit în public astăzi, lucruri cu adevărat importante”, a spus Kuleba.

El a remarcat că, în special, este vorba despre închiderea porturilor europene pentru mărfurile rusești și înghețarea tranzacțiilor cu băncile rusești. Cu toate acestea, referitor la deconectarea completă a sistemului financiar rus de la SWIFT, potrivit ministrului, UE a decis să urmeze o cale graduală.

Tot ca răspuns la solicitarea părții ucrainene de a interzice achiziționarea de gaze, petrol și cărbune în Rusia, Uniunea Europeană s-a limitat până acum la interzicerea cărbunelui.

"Asta vorbește despre faptul că duritatea și perseverența noastră, munca diplomatică la toate nivelurile, de la președinte până la ambasador, dă roade. Iar menghina sancțiunilor din jurul Rusiei continuă să o stranguleze. Dar, din păcate, trebuie să spun și asta; unele țări UE au nevoie de crime precum cele din Bucea pentru a renunța la toate îndoielile, ezitările, argumentele pentru a susține pachetul de sancțiuni”, a spus Kuleba, potrivit BucPress.

Procuroratura Ucrainei: Investigăm 4.684 de presupuse crime de război ale Rusiei

Procurorii ucraineni au declarat că investighează 4.684 de presupuse crime de război rusești după ce oroarea atrocităților recente comise în orașul ucrainean Bucha a ieșit la lumină, provocând repulsie globală și o serie de noi sancțiuni paralizante împotriva Rusiei.

Potrivit cifrelor publicate de parchet, un total de 4.468 de potențiale crime de război au fost enumerate ca fiind investigate, cifra crescând cu sute în fiecare zi. Se estimează că 167 de copii au murit, de asemenea, ca urmare a invaziei Rusiei, potrivit surselor The Guardian.

Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a descris orașele recent eliberate din jurul Kievului drept o „regiune torturată din iad” și a promis că îi va „pedepsi pe inumanii care au adus iadul pe pământul nostru” la o conferință de presă susținută marți de la Bucha (citește continuarea și vezi imagini AICI).

