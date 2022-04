Procuroratura Ucrainei: Investigăm 4.684 de presupuse crime de război ale Rusiei (VIDEO)

Potrivit cifrelor publicate de parchet, un total de 4.468 de potențiale crime de război au fost enumerate ca fiind investigate, cifra crescând cu sute în fiecare zi. Se estimează că 167 de copii au murit, de asemenea, ca urmare a invaziei Rusiei, potrivit surselor The Guardian.

Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a descris orașele recent eliberate din jurul Kievului drept o „regiune torturată din iad” și a promis că îi va „pedepsi pe inumanii care au adus iadul pe pământul nostru” la o conferință de presă susținută marți de la Bucha.

„Rusia va fi responsabilă pentru Bucha la Haga”, a adăugat ea într-o declarație publicată mai târziu în acea zi.

„Procurorii și anchetatorii examinează deja crimele din zona [regiunea Kiev] și documentează faptele, astfel încât fiecare ucigaș al acestor atrocități să fie adus în fața justiției atât în ​​instanțele naționale, cât și internaționale”, a spus ea.

Procuratura ucraineană a declarat că au început cercetări preliminare în toată țara, inclusiv în regiunile Kiev, Harkov, Sumi, Mikolaiv, Donețk și Lugansk.

