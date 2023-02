dm drogerie markt lansează cel mai mare mesh pictat din România, la Timișoara

În cadrul acesteia, artistul Flaviu Roua a realizat, la Timișoara, cea mai mare pictură pe mesh din România, folosind vopsele ecologice, care purifică aerul. Lucrarea are 780 mp și este formată din două portrete a câte 19 metri înălțime. Este expusă pe clădirea Pasmatex, un loc emblematic pentru arta stradală din Timișoara.

Cu scopul de a inspira și de a susține creativitatea atunci când vorbim despre machiaj, frumusețe și stil de viață, dm drogerie markt a lansat o campanie dedicată inspirației provenite din artă. În cadrul acesteia, brandul a apelat la renumitul artist Flaviu Roua, pentru a crea împreună cea mai mare lucrare de artă stradală realizată pe mesh pictat, care absoarbe particulele poluante și dioxidul de carbon din atmosferă, curățând aerul.

Implicarea lui Flaviu Roua în această campanie a fost un pas firesc, artistul fiind cunoscut deja pentru lucrările de mari dimensiuni pe care le creează, dar și pentru pasiunea lui de a picta chipuri feminine, abordând un stil aparte și jucându-se cu mai multe stiluri. ”Am adăugat o pată de culoare feminității. Nu găsesc altceva ce pot pune la același nivel cu frumusețea în afară de feminitate. Latura feminină este caldă, fină, elegantă. Inclusiv liniile haotice și îmbinarea abstractului cu portretul sunt strâns legate de sentimentul feminin pe care am ales să îl transmitem în cadrul campaniei, într-un stil apropiat de tendințele actuale ale artei”, detaliază artistul.

”Am colaborat foarte bine cu Flaviu, căruia îi apreciez mult arta. M-am implicat activ în acest proiect, alături de echipă, pentru că este aproape de valorile pe care le am, dar și pentru că am simțit că, prin intermediul lui, transmitem un mesaj care încurajează explorarea și curajul de a descoperi noi surse de inspirație atunci când vine vorba despre machiaj, dar și despre un stil de viață armonios. Compania noastră se implică tot mai mult în comunitate, prin acțiuni sustenabile. În 2023 Timișoara este Capitală Culturală Europeană. Prin campania lansată luna aceasta și, implicit, lucrarea realizată de Flaviu Roua în cadrul ei, dorim să manifestăm sprijinul față de oraș. Suntem deschiși în a susține acest moment important în istoria Timișoarei și dorim să ne implicăm în mod activ, în acord cu valorile companiei și cele ale orașului, în manifestările care se vor desfășura pe parcursul anului”, completează Cristian Crișan, director executiv dm drogerie markt România.

Realizarea tehnică a proiectului a fost o provocare în sine. Orice lucrare de dimensiuni mari este mai dificilă, iar atunci când se abordează metode inovatoare de lucru, pot apărea pe parcurs o mulțime de situații neprevăzute. Artistul a folosit în mare parte trafaletul, conturând detaliile cu aerosoli - adică spray -, însă datorită faptului că toată lucrarea a fost realizată la orizontală, apoi ridicată pe clădire, procesul de creație a presupus mult mai multă muncă decât în cazul unei lucrări pictată direct pe perete.

”Am folosit tehnica wet-on-wet, cu trafaletul cu coadă telescopică. Asta mi-a permis să pot face un transfer foarte fin între nuanțe, fără a lăsa urme vizibile între straturi. La final am folosit aerosoli, spray-uri - cum spunem în limbaj liber - pentru accentele de umbre și lumini.

Datorită condițiilor meteo am ales să lucrăm în interiorul clădirii Pasmatex și să ridicăm apoi mesh-urile pe clădire. Vorbim despre două părți de câte 19 metri înălțime, care împreună formează lucrarea expusă, vizibilă din două laturi ale clădirii. În acest moment, este cea mai mare lucrare pe mesh pictat din România. Are 780 mp. Ca tehnică, pentru că a fost realizată la interior și apoi expusă afară, a însemnat să lucrez pe părți mici de câte patru sau cinci metri lungime, fără a avea niciodată în timpul procesului de creație o imagine de ansamblu asupra lucrării. Am luat fiecare bucată pe rând, am dat tot, pe fiecare centimetru pătrat, sperând că va ieși ceea ce ne doream cu toții”, povestește Flaviu Roua, artistul care a creat lucrarea.

În realizarea lucrării au fost folosite, parțial, vopsele pe bază de apă, pentru a-i conferi o rezistență mai mare la factorii de mediu. De asemenea, a fost folosită vopseaua Airlite, care conține pigmenți biocomponenți. Aceștia preiau o parte din dioxidul de carbon din atmosferă și îl transformă în oxigen, poate elimina sursele de poluare atunci când este folosită în interior și reflectă lumina solară dacă este folosită în exterior. Vopseaua poate fi folosită exclusiv de către profesioniști, deoarece trebuie aplicată într-un timp foarte scurt, reprezentând o adevărată provocare pentru artist, după cum mărturisește chiar el.

”A fost un proiect dificil de realizat, dar și cu multă satisfacție la final, când l-am văzut gata. Au fost momente în care m-am pus la îndoială pe mine, capacitățile mele de artist. Apoi mi-am spus că dacă fac bine fiecare parte, din aproape în aproape, n-are cum să nu iasă ok. Când au venit mesh-urile desfășurate, la final, am fost foarte emoționat. N-au întârziat să apară reacțiile. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să mă implic alături de dm drogerie markt în proiectul care îmbină frumusețea cu arta”, completează Flaviu Roua.

Flaviu Roua este un artist specializat pe tehnica de aerosol-aerografie încă din 2008, preferând lucrările de mari dimensiuni realizate pe pereții clădirilor din diverse orașe. Este parte a mai multor premiere și lucrări care poartă titlul de ”cele mai mari” sau ”cele mai complexe” din țară. Pasionat de portrete feminine și lucrul cu linii și culori contemporane, Flaviu își dorește să pună în valoare arta murală în ”galeria” contemporană.

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973, iar în România, lanțul de magazine este prezent de 15 ani, timp în care a evoluat constant, a venit cu schimbări și îmbunătățiri, fiind în continuă expansiune, cu 1349 de angajați și 130 de magazine active.

