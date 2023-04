Divorțul, o traumă pentru copil. Psihologul Radu Leca: Poți avea un copil ok din punct de vedere emoțional într-un singur caz

Psihologul Radu Leca și psihoterapeutul Ramona Dumitru au vorbit în emisiunea ”Ultrapsihologie” de astăzi despre traumele unui copil al cărui părinți divorțează, axându-se în special pe cazurile în care unul dintre soți este manipulativ.

"Cea mai mare palmă pe care o poate da un copil ce aparține acestui tip de cuplu războinic, manipulativ și extrem de mincinos este reprezentat de o schimbare în fapt după vârsta de 18 ani, în care copilul ce a fost crescut de un părinte biologic, tutore, și un partener al părintelui biologic, prieten cu care acesta părintele biologic a format o familie, cea mai mare răzbunare a acestui copil este să renunțe la 18 ani la numele din buletin și să intre pe numele lor nou, în așa fel încât se va demonstra faptul că părintele manipulativ a fost degeaba manipulativ și mincinos pentru că astăzi copilul poartă numele altcuiva.

Radu Leca: O formă de răzbunare

Este o formă de răzbunare și o formă de generare de forță pozitivă în interiorul unei familii. Divorțul reprezintă, din păcate, una dintre cele mai mari traume pe care un copil o poate avea în cazul în care cei doi părinți sunt furioși. În cazul în care părinții nu sunt furioși, pentru că există și cazuri în care părinții nu sunt furioși...", a spus psihologul Radu Leca.

"Cred că și atunci este o traumă, în cazul în care ei divorțează de comun acord, pentru că în mintea copilului apare ideea aceasta: Ok, și acum eu al cui sunt? Sunt și acolo, și acolo, părinții mei nu mai sunt părinții mei? Depinde și de vârsta copilului, dar dacă își găsesc pe altcineva poate mai există și acolo un copil sau doi și atunci în mintea copilului apare o nebuloasă", a intervenit Ramona Dumitru.

"Poți avea un copil ok din punct de vedere emoțional într-un singur caz"

"Acum să fie clar pentru toată lumea, ca să poți avea un copil care este din punct de vedere emoțional ok și care chiar dacă are un părinte manipulativ poate rămâne ok, într-un singur și unic caz, îți vei reface viața cu un om care are deja un copil sau mai mulți. Îi vei aduce pe copii în interiorul noii familii, va descoperi noțiunea de familie extinsă cu mai mulți copii, se va regăsi în interiorul discuțiilor cu ceilalți copii și va avea o sentiment de bunătate. Altfel, copilul acesta se va dezvolta pentru o perioadă lungă de timp într-un dictator, vreau aia, dă-mi aia, vreau, va fi pe dorință, pe a vrea, vreau, vreau, vreau, asta vei auzi. Și va fi mereu nemulțumit, permanent nemulțumit, în totalitate" a explicat Radu Leca.

Cum îi facem copilului cunoștință cu noul partener

"Hai să luăm cazul care s-a discutat mai puțin în media, în care partenerul manipulativ își ia un partener nou de viață. Ce va aduce în interiorul universului copilului acest nou partener al tatălui sau al mamei manipulative?", a mai spus Radu Leca.

"Cred că în primă fază va aduce un dezechilibru pentru că este o persoană care intră în universul copilului, copilul nu o cunoaște, nu știe despre acea persoană nimic, nu știe la ce să se aștepte și atunci cred că îl va respinge în primă fază, până când ajunge să îl cunoască. De aceea cred că pentru a aduce un nou partener în viața copilului nu trebuie ca acest lucru să fie făcut brusc. dacă se va întâmpla brusc copilul va fi șocat", a spus Ramona Dumitru.

Psihologul Radu Leca a intervenit și a explicat ca această cunoaștere a noului partener ar trebui să fie făcută treptat, iar primele întâlniri ar trebui să pară unele întâmplătoare, până când copilul se poate obișnui cu prezența acelei persoane, dar și cu prezența celorlalți copii, în cazul în care nou partener îi are.

