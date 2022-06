Distracție cu final neașteptat: 25 de persoane s-au ales cu arsuri grave, după ce au încercat să meargă pe cărbuni încinși

Douăzeci și cinci de persoane au fost tratate pentru arsuri grave în nordul Elveției, după ce au mers pe cărbuni încinși ca parte a unui exercițiu de teambuilding. Treisprezece dintre ei au fost transportați la spital și tratați pentru răni care necesitau atenția unui medic după incidentul de marți seara.

La fața locului au sosit 10 ambulanțe, în jurul orei 18:00, pentru a acorda asistență răniților de la evenimentul privat, scrie BBC.

Au mers pe cărbuni încinși

Victimele propriei curiozități au mers pe un pat de cărbuni lung de câțiva metri și au simțit durere la scurt timp după aceea, a spus poliția. Nu este încă clar dacă a existat o problemă cu amenajarea cărbunilor sau cu modul în care grupul a trecut peste ei.

Oficialii au deschis o anchetă și au luat dovezi de la fața locului. Zona în care s-a organizat teambuildingului se află în peninsula Au, la sud de orașul Zurich.

Mersul pe un pat de cărbuni încinși este uneori folosit în cursuri motivaționale și evenimente caritabile. Acțiunea implică mersul desculț peste un pat de jar fierbinte sau cărbuni. De asemenea, mersul pe cărbuni este folosit în multe părți ale lumii ca un ritual de evoluție sau de testare.

Un minor a incendiat un bloc din Constanța

250 de oameni pe drumuri, 37 de mașini arse, asta a rămas în urma incendiului de la Constanța, acolo unde un bloc a ars ca o torță în decembrie 2021. Totul s-a întâmplat după ce doi copii s-au jucat cu petarde. Băiatul de 15 ani care, împreună cu un prieten cu doi ani mai mic, a dat foc unui bloc cu șase etaje din Constanța a fost arestat 30 de zile la domiciliu la acea vreme, transmite PRO TV. Decizia a fost luată de judecători, după ce, la audieri, copiii au recunoscut că au folosit în joacă un amestec exploziv pe care l-au preparat singuri.

”Au fost momente de groază. Au fost, practic, niște secunde critice. Practic, când am ieșit, nu mai puteam respira și eram plin de negreală și fum. Am încercat să coborâm orbește din ce cunoșteam zona pe scări, băiatul a început să strige după ajutor și cu ultimele puteri am reușit să-l prind și să ne împingem către subsol.”, a declarat Nicușor Rusu, proprietarul unui apartament distrus. Vezi mai multe informații AICI.

Te parfumezi înainte să mergi la plajă?

Expunerea la soare, în combinație cu parfumuri sau anumite medicamente, sensibilizează excesiv pielea și ne putem alege nu cu un bronz sănătos, ci cu o dermatită. Combinația de parfum și soare dă efecte negative asupra pielii. Potrivit dermatologului Chenele Rosa, aceasta poate cauza o boală de piele numită Poikiloderma lui Civatte, extrem de neplăcută vizual. Ea este descrisă prin pigmentarea pielii și ruperea vaselor capilare. Același efect îl are şi expunrea pielii la un factor de căldură, cum ar fi feonul sau prin expunerea îndelungată la lumina albastră produsă de televizoare, laptopuri sau telefoane.

Se pare că administrarea unor preparate farmaceutice și folosirea parfumului înainte de băile solare pot fi destul de periculoase. O spun dermatologii care mai avertizează că există o multitudine de afecțiuni care sunt afectate de expunerea la soare. Orice persoană care exagerează cu expunerea la ultraviolete, dorind un bronz frumos, va suferi niște modificări, în special fotoîmbătrânirea cutanată, dar și leziunile care uneori se pot transforma în probleme mai mari și anume leziunile canceroase.

