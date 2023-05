Dispută în Austria cu privire la casa unde s-a născut Hitler. Cetățenii nu sunt de acord cu planurile Guvernului austriac

O dispută face ravagii în Austria cu privire la casa în care s-a născut Adolf Hitler, cu zeci de ani înainte de a deveni Fuhrer-ul Germaniei și responsabilul Holocaustului în care au murit aproximativ 6 milioane de evrei și alții considerați indezirabili de dictatura nazistă.

Conform planurilor Ministerului de Interne austriac, clădirea din Braunau urmează să fie transformată pentru a fi folosită ca post de poliție începând cu 2026. Dar a fost organizată o inițiativă a cetățenilor pentru a preveni acest lucru, după cum a informat marți agenția turcă de presă, Anadolu Ajansi.

Planurile de relocare pentru poliție fuseseră deja anunțate în 2020 de către ministrul de Interne austriac de atunci, Karl Nehammer, din partidul conservator OVP. De atunci, costurile de construcție pentru proiect au crescut de la 5 milioane EUR inițial, la aproximativ 20 milioane EUR.

”Legătura cu Adolf Hitler va fi întotdeauna acolo și există doar întrebarea dacă încercăm să ștergem asta, sau încercăm să o tratez în mod proactiv și pozitiv. Asta ar fi părerea noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al inițiativei cetățenești Diskurs Hitlerhaus, potrivit sursei citate.

Cetățenii cer ca clădirea în care s-a născut Adolf Hitler să fie folosită în alt scop, așa cum a explicat un alt membru al inițiativei: ”De exemplu, un loc în care tinerii sunt sensibilizați la pace, libertate, democrație, toleranță și conștientizare reciprocă sau lucrează la aceste probleme."

Un sondaj a arătat că planul de transformare a acesteia într-o secție de poliție are puțin sprijin public, a adăugat inițiativa cetățenească. Pe 26 mai va avea loc o discuție publică pe această temă.

Hitler s-a născut pe 20 aprilie 1889 în casa din Braunau, Austria Superioară.

