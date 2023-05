Discriminarea românilor în diaspora. Cazul Danemarca

Sunt mulți români în zona Copenhaga?

„Sunt foarte mulți români în Danemarca, peste tot. Aproape în orice oraș în care mergi sunt comunități de români. Și în orașele mai mici sunt foarte mulți români. Am cunoștințe români și aici în Copenhaga, aveam și Alburgh, ne-am întâlnit și la școală când eram la masterat. Sunt foarte, foarte mulți români.

Ce lucrează românii? În ce domenii îi întâlnim cel mai des?

„Fiind o comunitate mai tânără cea cu care interacționez eu mai mult, fie sunt în continuare studenți, fie lucrează în diverse companii, în IT sau în domenii de frumusețe și servicii clienții, sunt în categorii diverse.”

Ce alte naționalități mai sunt? Ce comunități mai bine reprezentate ai întâlnit?

„Sunt foarte mulți de peste tot. Copenhaga este o mare de naționalități. Cunosc oameni și din Spania, Marea Britanie, India, Grecia, SUA”

Gândind din prisma românilor care nu fac lucruri tocmai legale, chiar și în țările nordice, ai simțit vreodată din partea danezilor o pornire spre discriminare, sau spre anumite prejudecăți pe care le-ar putea avea față de ține în momentul în care le-ai spus că ești din România?

„Personal nu am experimentat asta. Aici se pleacă de la premisa că am încredere în tine până în momentul în care îmi dovedești contrariul, este o valoare foarte importantă pentru ei. Încrederea e sfântă. Deci nu a contat că vin din România. Deși am auzit experiențe ale românilor care au acuzat danezii de xenofobie.”

