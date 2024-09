Directorul Telegram, Pavel Durov, a intenționat să își mute familia la Paris în 2018

Pavel Durov s-a gândit să își mute familia la Paris în 2018, în același an în care s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron și a discutat cu acesta despre dobândirea cetățeniei franceze.

Irina Bolgar, fosta parteneră a lui Durov și mama a trei dintre copiii săi, a declarat pentru POLITICO că a semnat un acord pentru închirierea unei case de 105000 de euro pe lună în Neuilly-sur-Seine, o suburbie pariziană de lux, unde intenționa să se stabilească împreună cu copiii lor.

Fondatorul și directorul general al Telegram a fost arestat la 24 august în apropiere de Paris și, de atunci, a fost pus sub acuzare pentru șase acuzații legate de activități ilicite pe aplicație. I s-a interzis să părăsească Franța și trebuie să se prezinte la o secție de poliție din Paris de două ori pe săptămână.

Istoria lui Durov cu Parisul precede cu mult arestarea sa. Șeful Telegram s-a întâlnit cu Macron în 2018, într-un moment în care președintele francez dorea să prezinte Franța ca o nouă destinație de top pentru antreprenori, în special în sectorul tehnologiei. Președintele însuși i-a acordat cetățenia franceză.

Bolgar a declarat că a avut o relație cu Durov între 2013 și 2022 - mai întâi în Rusia și apoi la distanță, deoarece magnatul tehnologic s-a mutat în Emiratele Arabe Unite, unde recunoașterea copiilor lor, născuți în afara căsătoriei, s-a dovedit dificilă. Ea s-a mutat apoi în Europa cu copiii ei, a spus ea, dar „a menținut relații de familie” cu Durov până în 2022.

„În 2018, când am venit în Europa, am avut ideea de a ne stabili în Franța”, a explicat Bolgar, adăugând că a cercetat școlarizarea celor trei copii ai lor, a obținut un permis de ședere în toamna aceluiași an și apoi a semnat un contract de închiriere pentru o nouă casă pentru familia lor în noiembrie. Durov a semnat un „acord autentificat de un notar” francez pentru a plăti toate taxele de închiriere ale Irinei Bolgar, a spus ea.

Intenția fondatorului Telegram

Durov „nu s-a gândit să locuiască în acea casă”, dar intenționa să o viziteze pe Bolgar și pe copiii lor dacă aceștia ar fi ales să se stabilească în Franța.

Însă Bolgar s-a răzgândit ulterior și a anulat acordul înainte de a se muta. Ea s-a stabilit în cele din urmă la Geneva, dar a continuat să se întâlnească ulterior cu Durov la Paris, petrecând vacanțele în palatele din centrul orașului, inclusiv la Ritz.

Până în 2022, Bolgar și Durov au continuat să discute despre planurile de a cumpăra o casă, fie în Geneva, fie în orașe franceze apropiate de granița cu Elveția. Bolgar s-a interesat, de asemenea, de proprietăți din Paris și din împrejurimi, dintre care unele le-a vizitat și despre care au discutat împreună, a spus ea.

Cuplul „a discutat despre cumpărarea de case în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro” și „în același timp, a luat în considerare și case în valoare de 100 de milioane de euro”.

Potrivit relatării sale, relația dintre Bolgar și Durov s-a încheiat „complet” în 2022, procedurile fiind în curs în Elveția, unde locuiește ea.

Franța a contactat Elveția cu privire la acuzațiile formulate în procedurile dintre Bolgar și Durov, potrivit unor persoane familiarizate cu cazul în Franța și Elveția, conform POLITICO.

