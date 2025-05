Cătălin Leonte, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), a vorbit despre Programul Start Up Nation.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) poate să sprijine toate companiile care au sub 499 de de angajați, potrivit directorului general Cătălin Leonte.

„Tot ce este până la 499 de angajați, cum sunt definite IMM-urile, pot fi finanțate prin FNGCIMM“, a precizat Cătălin Leonte.

„Deci, IMM-ul, săracul, care a fost crâmpoțit și e la 250.000 anul ăsta și 100.000 de euro anul viitor, dar și pentru el puteți garanta, dacă își ia un credit“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Sigur, dar să nu uităm de un alt program guvernamental care a fost lansat, Start Up Nation, care pentru cei care doresc să-și înființeze o societate comercială pe un anumit domeniu pe care se califică, pot să acceseze și să beneficieze de garanții și să ia niște credite fără să le ceară cineva istoricul. A mers bine și programul a fost epuizat“, a punctat președintele FNGCIMM.

„Noua fiță de unicorni este, în Israel de exemplu, să ai peste 100 de unicorni, companii cu peste 1 miliard cifră de afaceri, pornite de la zero“, a completat Bogdan Chirieac.

„Înainte să ocup această poziție, eu am lucrat într-o sucursală a fondului care a presupus derularea Programului Start Tup Nation. Am fost frapat de multitudinea ideilor care au stat la baza acelor accesări de program. Toată gama, de la îngrijiri animale de companie, până la cabinete medicale sofisticate. Am fost frapat de inventivitatea antreprenorilor care au aplicat. Sigur că nu reușesc toate, dar dacă ai 100 de firme care ajung la cifră de afaceri de un miliard, e o mare realizare“, a zis Cătălin Leonte.

„Dar și din cinci companii, dacă reușesc două, se acoperă costurile și pentru celelalte trei care au eșuat, iar alea trei au produs și ele plus valoare“, a mai zis Bogdan Chirieac.

