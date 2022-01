Dieta cu SUPĂ. Cum scapi rapid de 30 de KG și 3 KG în doar o săptămână: Este alimentul IDEAL pentru SLĂBIT

Andreea Marin este una dintre vedetele care are mare grijă de corpul ei și ține cât de mult poate la siluetă și chiar dacă a mai avut parte de fluctuații de greutate, a luat măsuri rapide pentru a scăpa de kilograme.

Recent, vedeta le-a dezvăluit fanilor săi că a slăbit cu dieta cu supă și a scăpat de 3 kilograme în doar o săptămână. Ea le recomandă urmăritorilor săi să aibă un stil de viață sănătos și o alimentație sănătoasă.

Cu un an în urmă, vedeta mărturisea că face sport, dar că a apelat și la sfatul unui nutriționist, pentru a da jos kilogramele în plus. În plus, a spus că renunțase complet la făinoase precum pâinea, pastele, cartofii, dar și la dulciuri cu zahăr sau sucuri carbogazoase. Din alimentația ei nu lipseau însă peștele, carnea, brânzeturile, legumele și verdețurile.

Acum, după sărbători, Zâna Surprizelor s-a decis să înceapă anul în forță.

Dieta cu supă

Astfel, Andreea Marin le-a mărturisit fanilor ei că dieta cu supă a dat rezultate excelente, în doar o săptămână vedeta reușind să topească nu mai puțin de trei kilograme.

"Bună dimineața, prețuiește viața! Ce pregătiți proaspăt pentru această duminică? Ceva sănătos și gustos?

Noi suntem la dietă de o săptămână, mâncăm mult mai puțin și cât mai simplu și sănătos, adăugăm măcar jumătate de oră de sport zilnic și tare bine ne simțim! 3 kilograme în minus într-o săptămână și energie bună, nu e rău deloc. Ceea ce vă doresc și vouă! Duminică plăcută, un gând bun!", a scris Andreea Marin pe Instagram.

Din imaginile postate de vedetă pe pagina ei de Instagram se poate observa că Andreea Marin ține o dietă cu supă de legume, pentru că pe masa de lucru a vedetei sunt prezente mai multe legume: ceapă, morcovi, cartofi, telină, păstârnac și pătrunjel, legume folosite în bucătărie de orice gospodină, potrivit viva.ro.

În urmă cu mai mult timp, când mergea la un centru pentru cure de detoxifiere, Andreea Marin mărturisea că a învățat de la unul dintre specialiști rețeta unei supe thai care dă rezultate.

Întrebată de un fan care este rețeta dieta ei, Andreea Marin i-a răspuns: "Nu merge așa, fiecare om are o stare de sănătate, anumite nevoi și gusturi. De aceea, rețeta trebuie dată de nutriționist, personalizat. Eu urmez o dieta de detoxifiere, dar adaptată de medic specificului corpului meu acum. Beau mult ceai zilnic, fac sport și saună"

Ingrediente:

- 1 lingură de coriandru

- 1 lingură de ceapă verde

- 1 lingură de pătrunjel tocat

- 1/3 pahar cu suc de morcovi

- 1+1/2 pahar de lapte de cocos

- 1/2 avocado

- 1/2 linguriță de praf de ardei iute

- 2 linguri cu suc de lămâie verde

- 1 linguriță de sare himalayana.



Mod de preparare:

Toate ingredientele se pun într-un blender și se amestecă.

Înainte de a fi servită, se pot adaugă cubulețe de roșii, dacă se dorește acest lucru.

De asemenea, preparatul poate fi folosit și că sos pentru salate.

Mihaela Bilic, despre dieta cu supă

Medicul nutriționist Mihaela Bilic spunea că o dietă cu supă ne poate ajuta să dăm jos până la 30 de kilograme în 6 luni.

Este ceea ce putem numi "dieta omului sărac", susține medicul nutriționist.

"Orice kilogram în plus obosește organismul, sunt kilometri de vase de sânge noi în care irigă, în care inima trebuie să pompeze. Grăsimea se bagă în abdomen, printre organe. Și tot ce presupune grăsime în exces presupune risc crescut de boală. Normoponderalii înseamnă un punct de plecare în echilibrul organismului, iar imunitatea depinde de acest echilibru.

Ciorba este alimentul ideal pentru slăbit – are multă apă. Stomacul nu știe să numere calorii, este impresionat doar de volum. Din cauza asta, când băgăm în stomac 3 polonice de ciorbă, el crede că a mâncat mult, l-am păcălit. Dar avem 90% apă, avem legume, făinoase (tăiței, orez, cartof).

Cantitatea de substanță uscată dintr-o ciorbă niciodată nu o să depășească dimensiunea unei palme. Carnea, legumele, făinosul – încap într-o palmă. Când vorbim de o porție pentru un adult, vorbim de farfuria de două palme.

O ciorbă, din start, ne oferă jumătate din porție. Mai vine cu un avantaj. Stă în stomac de 2 ori mai mult decât un fel doi. E paradoxul ciorbei.

S-a observant la ecografie acest aspect. De la ciorbă, nu e nimic nou în nutriție. Recapitulăm, de ce ne slăbește corect?

- Stă de 2 ori mai mult în stomac

- Dă senzația de sațietate

- Are jumătate dintr-o porție normală pentru un adult

- Are puține calorii

Dacă mâncăm 3-5 ciorbe pe zi, putem să slăbim cu stomacul plin", spune dr. Mihaela Bilic, în cadrul emisiunii de la ProTv.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Marin (@andreeamarinromania)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News