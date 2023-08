Dieta care a ucis un influencer la doar 39 de ani. Medic: Atenție la acest tip de aliment! Poate deveni toxic pentru creier

Rusoaica Zhanna Samsonova a trăit în Asia de Sud-Est, urmând o dietă exclusiv crud-vegană din „fructe, muguri de semințe de floarea soarelui, smoothie-uri de fructe și sucuri” în ultimii cinci ani. Era binecunoscută în comunitatea vegană, deoarece promova o dietă cu alimente crude pentru milioanele ei de telespectatori.

Prietenii ei au spus că obiceiurile ei alimentare au devenit îngrijorător de restrictive în ultimele luni de viață și că ea a murit pe 21 iulie din cauza unei „infecții asemănătoare holerei”, exacerbată de „epuizarea organismului printr-o dietă vegană”, a declarat mama ei, Vera Samsonova, pentru ziarul rus Vechernyaya Kazan. Vorbind cu Newsflash, o prietenă a lui Zhanna a spus că a văzut-o acum câteva luni în Sri Lanka „arătând epuizată”.

Prietena a continuat: "Au trimis-o acasă să caute tratament. Cu toate acestea, a fugit din nou. Când am văzut-o în Phuket, am fost îngrozită. Locuiam la un etaj deasupra ei și în fiecare zi îmi era teamă să-i găsesc trupul fără viață dimineața. Am convins-o să caute tratament, dar nu a reușit”. O altă prietenă a susținut, de asemenea, că în ultimii șapte ani, una dintre alimentele ei preferate a fost durianul, un fruct tăios cunoscut pentru mirosul înțepător.

„Îmi văd corpul și mintea transformându-se în fiecare zi”, a spus Zhanna când și-a descris regimul de alimentație restrictiv. Ea a continuat: „Nu trec niciodată la obiceiurile pe care le aveam”. De asemenea, ea a mai scris odată: „Mănânc mâncare simplă, deși am multă experiență ca bucătar de raw food. Îmi place să îmi creez propriile rețete și să inspir oamenii să mănânce mai sănătos”, potrivit Mirror.co.uk.

Avertismentul medicilor

Medicii avertizează că astfel de diete restrictive fac întotdeauna mai mult rău decât bine. Oana Dumitrache, medic nutriționist, a intervenit telefonic la Antena3 CNN unde a vorbit despre cazul femeii care timp de câțiva ani a mâncat doar fructe exotice și semințe.

„Nicio dietă restrictivă nu este bună pentru organism. Întotdeauna trebuie să avem diete normale în care să avem toți nutrienții necesari organismului, nu trebuie să excludem absolut niciun nutrient. Cu cât excludem nutrienții din dieta noastră, cu atât putem avea probleme la nivelul întregului organism.

Da, s-au mai întâmplat, au existat cazuri și în Franța, anumite persoane care au ținut, dar (...) în orice lucru există avantaje și dezavantaje și întotdeauna trebuie să luăm în calcul aceste lucruri și să le știm.

Dezavantajele sunt destul de mari. Alimentele crude, în general, chiar dacă au și beneficii, au și non-beneficii. De ce? Pentru că un aliment crud, care nu este preparat termic, poate avea și anumite substanțe care devin nocive, de exemplu, semințele de caise. Consumate în mod excesiv și pe un timp foarte îndelungat pot deveni toxice pentru creier.

Dacă nu consumăm și alimente de origine animală, nu consumăm niște nutrienți benefici organismului și foarte importanți. De exemplu, vitamina B12 se găsește în produsele de origine animală. Dacă noi nu consumăm și avem o carență mare de vitamina B12, putem avea tulburări neurologice semnificative. Există această neuropatie care apare din deficitul de B12.

Vitamina D care se găsește în alimentele de origine animală. Carențele, hipovitaminozele, pot afecta întregul organism. Deficitul de calciu, de iod, de fier, zinc, acizi grași, omega 3 care sunt esențiali pentru sănătatea inimii, pentru sănătatea creierului, pot aduce dezastre în organism.

Sunt foarte multe lucruri la care noi trebuie să fim foarte atenți! Când vrem să ținem o dietă întotdeauna trebuie să ne adresăm unui specialist pentru că putem inclusiv avea niște boli ascunse pe care să nu le știm.”, a spus medicul nutriționist Oana Dumitrache la Antena3 CNN.

