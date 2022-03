Dietă Andreea Marin. Cum a slăbit 7 kg: "Nu există nu se poate"

"Nu există nu se poate! M-am lăsat de dulciuri acum o lună şi jumătate şi am pierdut 7 kilograme. Şi să ştii că, dacă ţi s-ar spune într-o zi, de către un medic – Doamne fereşte, nu ne dorim asta – că ai o problemă de sănătate şi că rezultatul va fi bun doar dacă te laşi de dulciuri, imediat ai putea. Deci nu există nu se poate, există nu am destulă voinţă să fac asta. E o mare diferenţă.”, a spus Andreea Marin.

"La mine, mintea e defectă. Eu, când îmi pun în minte ceva, de a doua zi sau chiar din momentul ăla nu amân lucrurile, schimb totul. Sunt foarte hotărâtă. Cred că asta mă ajută în viaţă, sunt foarte determinată atunci când mă convinge necesitatea unui fapt. (…) Eu am urmat o dietă cu ajutorul unui medic nutriţionist – nu indic nimănui să facă lucrurile de capul lui, după reţete din reviste, din ziare, din vecini, pentru că asta nu e o treabă sănătoasă – şi mi-a venit uimitor de uşor, pentru că doctorul mi-a dat exact ce mi se potriveşte mie şi, culmea, nu mi s-a mai părut greu. Şi am pierdut 7 kilograme! Acum, la începutul anului ăsta. Şi continui, nu mă las”, a mai spus prezentatoarea de televiziune.

Cum a slăbit Corina Dănilă 20 de kilograme

După Andreea Marin, și Corina Dănilă a decis să-și schimbe viața. Și a și reușit. De curând, aceasta a explicat cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. Actrița spune că nu a apelat niciodată la o dietă, însă recunoaște că a urmat un program strict sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie și fizioterapie.

Iată cum arată meniul Corinei Dănilă

"Nu am aplicat o dietă anume, niciodată. Nici nu cred în miracolul unei diete rapide! Întotdeauna este ceva care forţează organismul, şi asta poate avea repercusiuni, în timp. În plus, poate să apară efectul yo-yo. Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate, şi că am urmat un program strict sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie. Încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos", a spus Corina Dănilă pentru viva.ro.

Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News