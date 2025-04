Dezvăluirea făcută de JD Vance. L-a văzut pe Papa Francisc cu o zi înainte de moartea acestuia - FOTO în articol

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a vorbit despre scurta întrevedere pe care a avut-o duminică cu Papa Francisc, cu o zi înainte de moartea acestuia. El a dezvăluit că Suveranul Pontif era vizibil slăbit.

VEZI ȘI: Papa Francisc a murit. Ce se întâmplă cu sufletele celor care mor în Lunea Albă. Ultimul mesaj transmis de Suveranul Pontif

Foto: Agerpres



"Tocmai am aflat de moartea Papei Francisc. Inima mea este alături de milioanele de creștini din întreaga lume care l-au iubit", a scris JD Vance pe platforma X, la o zi după ce a fost primit de Papa Francisc la Vatican.

Foto: Agerpres

"M-am bucurat să-l văd ieri, deși era evident că era foarte bolnav. Dar îmi voi aminti întotdeauna de el pentru omilia pe care a ținut-o în primele zile ale COVID. A fost într-adevăr destul de frumos. Dumnezeu să-i odihnească sufletul", a mai scris vicepreşedintele SUA.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days…