Dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu în limita a 3 grame. Gigel Lazăr: Cum vom cântări această greutate, va veni polițistul cu cântarul la el?

Mai mulţi deputaţi au depus o iniţiativă legislativă de dezincriminare a posesiei de canabis pentru consum propriu, în limita a 3 grame. Este vorba de deputaţii neafiliaţi Simina Tulbure, Oana Cambera, Cristina Rizea, Andrei Lupu şi Daniel Toda - membri ai REPER. Propunerea legislativă prevede înlăturarea sancţiunilor penale (închisoare, amendă penală) şi înlocuirea acestora cu sancţiune contravenţională în cuantum cuprins între 1.000 şi 3.000 de lei pentru posesia de cantităţi mici de canabis în vederea consumului personal.

„Încerc să înțeleg care este logica acestui proiect. Este foarte greu să îl accesez. Eu am încercat să găsesc acest proiect într-o formă sau alta. Am reușit să văd doar ceea ce este în mass-media. Nu am reușit să văd și proiectul în sine.

Societatea contemporană se poate poziționa ca și grupări pro sau contra dezincriminării, pro sau contra legalizării. Cel puțin CIADO România și Federația Neguvernamentală Antidrog nu au susținut niciodată incriminarea consumatorului.

Problema este că trebuie să facem distincție între consumatori, pentru că sunt consumatori care pot produce anumite fapte grave în ceea ce privește comunitatea în care trăiesc, de exemplu conducând sub influența anumitor droguri și făcând anumite accidente. Asta nu înseamnă că l-am absolvit de vină doar pentru faptul că este consumator și a deținut până în 3 grame”, a spus Gigel Lazăr, președintele Federației Neguvernamentale Antidrog (FNA) şi CIADO România.

„Mai este un element pe care nu-l înțeleg. Cum vom cântări cele 3 grame? Va veni polițistul cu cântarul la el să vadă dacă are 1, 2, 3 grame? Sunt surprins de faptul că în momentul în care discutăm despre un anumit tip de droguri, noi nu discutăm despre concentrația de THC admisă. Noi discutăm doar de 3 grame. Noi susținem dintotdeauna dezincriminarea consumatorului, pentru că asta a fost poziția academicianului Bălăceanu Stolnici și a mea de aproape 18 ani de când existăm în această lume antidrog”, a precizat Gigel Lazăr, președintele Federației Neguvernamentale Antidrog (FNA) şi CIADO România.

'Prin dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu în limita a 3 grame şi substituirea cu amendă contravenţională, preconizăm scăderi semnificative ale problemelor sociale, medicale şi penale asociate consumului de canabis, scăderi semnificative ale consumul de etnobotanice, precum şi eliberarea a mai mult de 50% din dosarele DIICOT pentru cantităţi mici de canabis şi eficientizarea activităţii forţelor de ordine.

Reamintim, de asemenea, că 45% dintre tinerii români cu vârste între 16-25 de ani au consumat canabis cel puţin o dată, iar 51% susţin eliminarea pedepselor penale pentru canabis - însemnând peste 1 milion de persoane doar în această grupă de vârstă', au declarat iniţiatorii propunerii legislative, conform comunicatului.

„Avem cumva o Agenție Natională Antidrog cu toate resursele asigurate? Nu. Avem cumva un sistem integrat de tratament în condițiile în care se ajunge la dependență? Nu. Avem resurse de prevenire, evaluare, consiliere? Nu. Și atunci eu mă întreb ce vor politicienii? Doar o imagine politică de moment pe spatele fie a tinerilor, fie a părinților? Unii care au spus că incriminează, își doresc să vadă părinții că fac drum la pușcărie că au incriminat copilul consumator. Ceilalți vin și spun că dezincriminează. Ce își doresc? Probabil voturi de la niște tineri, că altfel nu știu ce și-ar dori. Nici unii, nici alții nu livrează o soluție coerentă cap-coadă. Să ne uităm la țările pe care le dau ca exemple de bune practici. Eu zic că mai bine s-ar mai uita o dată înainte de a le invoca”, a adăugat Gigel Lazăr, președintele Federației Neguvernamentale Antidrog (FNA) şi CIADO România.

