Desfiinţare SIIJ. Ponta, după poziţia CJUE: Nu mai veniţi cu minciuna că "aşa ne cere Europa"!

"De la inceputul acestui scandal ridicol cativa oameni rationali am incercat sa explicam o evidenta: modul in care se organizeaza intr-o tara membra a UE anumite unitati de parchet sau instante NU este reglementat prin Directive sau 'aquis'! Fiecare tara isi stabileste sistemul judiciar!

Vreti sa desfiintati Sectia - votati in Parlament! Dar nu mai veniti cu inventia ca 'asa ne cere Europa'! Am auzit atatea strigate si aberatii juridice de la tot felul de oameni politici ( dar nu numai oameni politici ) in acesti ani: 'vom fi exclusi din Europa', 'vom fi condamnati de UE', 'toata Europa condamna Sectia Speciala' bla bla bla ! Acum avem decizia Curtii de Justitie a UE referitoare la Sectia Speciala - o decizie pe care toti o cunosteam de la inceput: 'este la latitudinea autoritatilor romane' - adica a Parlamentului !

Care Parlament poate sa o infiinteze, sa o modifice sau sa o desfiinteze! Recunosc ca sunt satul sa vad de atatea ori interese meschine de politica interna care sunt acoperite cu minciuna 'asa spune Europa'! Daca sunteti curiosi sa vedeti cine striga cel mai tare ii gasiti usor si la USR PLUS si la PNL si prin alte 'zone' asa zis apolitice - dar ne pierdem timpul ! Data viitoare vor face la fel!", transmite Victor Ponta.

Curtea de Justiţie a UE, despre verificarea înfiinţării SIIJ: Este de competenţa instanţelor naţionale

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis, marţi, că este de competenţa instanţelor naţionale să verifice dacă înfiinţarea Secţiei speciale de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), care are competenţa exclusivă de anchetare a judecătorilor şi procurorilor, respectă cerinţele prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Potrivit Curţii de Justiţie a UE, 'revine instanţelor naţionale sarcina de a verifica dacă reforma care a condus în România la înfiinţarea unei secţii specializate în cadrul Ministerului Public însărcinate cu anchetarea judecătorilor şi a procurorilor, precum şi normele privind numirea procurorilor încadraţi în această secţie nu sunt de natură să facă secţia menţionată permeabilă la influenţe exterioare'.