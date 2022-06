Descoperire neașteptată pe Marte. Ce a surprins roverul Perseverance. "Imaginile sunt fenomenale" - Foto în articol

Roverul Perseverance a făcut o descoperire neașteptată în timp ce căuta semne de viață pe suprafața prăfuită și stâncoasă a craterului Jezero de pe Marte. Echipa NASA care se ocupă de rover a anunțat că a observat gunoaie provenite de la oameni pe suprafața planetei roșii, scrie Business Insider. Este vorba despre o bucată din pătura termică folosită pentru a proteja roverul de temperaturile extreme pe care le-a experimentat în timpul aterizării.

"A fost o surpriză să găsim asta aici" având în vedere că robotul a coborât la aproximativ doi kilometri distanță, a scris echipa pe Twitter. "Această bucată a aterizat aici după sau a fost adusă de vânt?"



Acesta nu este singurul gunoi descoperit pe Marte. În luna aprilie, elicopterul Ingenuity a surprins o imagine a gunoaielor spațiale create de om. Este vorba despre echipamentul care a ajutat la aterizarea elicopterului, dar și a roverului Perseverace.

"Perseverance a avut cea mai bine documentată aterizare pe Marte din istorie, cu camere care au surprins tot, de la umflarea parașutei până la aterizare." a spus Ian Clark, un fost inginer de sisteme Perseverance, care conduce acum operațiunea de transportare a mostrelor de pe Marte pe Pământ la Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA.

El a continuat: "Aceste imagini fie dovedesc încă o dată că sistemele noastre au funcționat așa cum credem noi că au funcționat, fie oferă noi informații de inginerie pe care le putem folosi. Și chiar dacă nu, imaginile sunt fenomenale".

Misiunea principală a roverul Perseverance este să vâneze semne ale vieții microbiene antice lângă locul său de aterizare, Jezero Crater, o veche deltă fluvială.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu