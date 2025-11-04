Descătușare prin cultură - Festivalul în care arta devine o punte spre reintegrarea deținuților

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat marți, 4 noiembrie 2025, la cea de-a XIV-a ediție a „Festivalului Multiart pentru deținuți - Dana Cenușă - Descătușare prin cultură”, un eveniment unic în peisajul cultural românesc, organizat de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) în colaborare cu Teatrul „Nottara” din București.

Festivalul, desfășurat anual, aduce pe scenă trupe formate din deținuți care transformă actul artistic într-un mijloc de exprimare, reflecție și reconectare cu societatea.

Arta, o punte între detenție și libertate

Evenimentul din acest an reunește 67 de deținuți din penitenciarele Vaslui, Craiova-Pelendava, București-Rahova, Drobeta Turnu-Severin, Ploiești-Târgșorul Nou, Arad și București-Jilava. Ei au pregătit, sub îndrumarea unor profesioniști din teatru și pedagogie, spectacole originale ce explorează teme precum iertarea, vinovăția, speranța și reînnoirea.

Festivalul, dedicat memoriei Danei Cenușă, fondatoarea proiectului, reprezintă o platformă de incluziune și dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică.

Reinserția socială, un obiectiv prioritar

Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor promovează, prin astfel de inițiative, politici moderne de reeducare și reintegrare socială, bazate pe dezvoltarea personală și culturală a persoanelor private de libertate.

Totodată, acesta a reafirmat angajamentul instituției pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție, respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate și diversificarea programelor educaționale și culturale în sistemul penitenciar.

Expoziție Prison-Art: culoare dincolo de gratii

În foaierul Teatrului „Nottara”, vizitatorii pot admira o expoziție de pictură realizată de deținuți participanți la cea de-a doua ediție a Taberei Internaționale de Artă Plastică Prison-Art. Lucrările, create în ateliere din mai multe penitenciare, surprind universuri interioare complexe, de la nostalgie și remușcare, până la speranță și dorință de renaștere.

Expoziția, care va rămâne deschisă publicului pe durata festivalului, reprezintă o extensie vizuală a aceluiași mesaj: arta poate fi un drum către schimbare.

Un festival cu impact dovedit

De la prima ediție, desfășurată în 2011, Festivalul Multiart a adus pe scena Teatrului „Nottara” 79 de spectacole și a implicat 789 de persoane private de libertate. Mulți dintre foștii participanți au continuat să se implice în activități educative și artistice după eliberare, dovadă a impactului pozitiv al acestor proiecte asupra procesului de reintegrare.

Festivalul Multiart pentru deținuți - „Dana Cenușă - Descătușare prin cultură” este organizat anual de Administrația Națională a Penitenciarelor și Teatrul „Nottara”, în parteneriat cu instituții publice și organizații culturale. Evenimentul are scopul de a promova cultura ca instrument de reintegrare socială, de a aduce în prim-plan poveștile umane din spatele gratiilor și de a arăta că libertatea poate începe printr-un act artistic.