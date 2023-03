Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după 18 ani de căsătorie. Daniela Simulescu făcuse previziuni sumbre pentru cuplurile celebre în 2023

Cei doi erau căsătoriți de 18 ani. Astăzi, au transmis un mesaj prin care au spus că și-au încheiat căsătoria.

„Am decis sã ne încheiem casatoria dupa 18 ani de relatie plini de iubire, fidelitate, respect si muncã depusã cot la cot in tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscatori pentru aceasta cãlãtorie in care am fost pe rând, piloti! Multumesc, Deea Maxer!

Voi ne stiti viata, ca pe o carte deschisa, fiind mereu in atentia voastra si inconjurati de apreciere si admiratie. Pentru toate acestea vrem sa va mulțumim si totodata ne dorim sã respectati acest moment din viata noastra. Ne dorim discretie, liniste si pace pentru fiecare dintre noi si cel mai important, pentru copiii nostri. Fiti blânzi! Dumnezeu stie drumul fiecaruia! Multumim, Deea si Dinu Maxer”, au transmis cei doi.

La începutul anului, Daniela Simulescu, redactor șef ASTROSENS și astrolog DC News, venea cu vești îngrijorătoare pentru cuplurile „șubrede” din showbiz-ul românesc. Potrivit astrologului, anul 2023 aduce mari schimbări în relații.

Astrologul Daniela Simulescu, redactor șef ASTROSENS, a făcut o analiză a peisajului amoros al anului 2023, iar rezultatele nu sunt încurajatoare. Deși ar putea fi numit „anul iubirii”, 2023 ar putea fi definit prin „prea multă iubire”, având în vedere infidelitățile de care am putea auzi în câteva luni.

Potrivit astrologului, din vara lui 2023 ne putem aștepta la știri despre infidelități, divorțuri, despărțiri, aventuri scurte, idile intense și scandaluri amoroase.

„Vara și toamna lui 2023 vor fi împânzite cu vești despre infidelități, divorțuri, despărțiri, aventuri scurte, idile intense și scandaluri amoroase. De ce? Venus, planeta iubirii și a plăcerii, va fi retrogradă în perioada 23 iulie - 4 septembrie. Dar vă rog să țineți cont de faptul că influența acestui eveniment se va simți de fapt începând cu 5 iunie și terminând cu 9 octombrie. Semnul Leului este cel mai aprins, înflăcărat, pasional, extravagant. Dacă nu ai trăit niciodată o dragoste de-o vară, ei bine, în 2023 ai această “șansă”! Atenție totuși că, din punctul de vedere al astrologiei, pe durata retrogradării lui Venus, dragostea durează trei luni. Cu alte cuvinte, vom auzi la tot pasul de oameni care vor să își părăsească partenerii pentru aventuri care încep într-un mod extraordinar, și care riscă să se termine dezastruos. Sau de cazuri în care unii și alții vor să se întoarcă la foști parteneri crezând că aceștia s-au schimbat.



Și cum Venus va face conjuncție cu Lilith (Luna Neagră) și careu cu Uranus, scandalurile nu vor întârzia să apară! Și exact de la cine nu te aștepți! Atât în ceea ce privește anturajul tău, cât și în ceea ce privește media din România”, a declarat astrologul Daniela Simulescu pentru Spectacola.

