De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac

Întrebat dacă poate Sorin Grindeanu să schimbe cumva mersul coaliției sau să-l îndepărteze pe Ilie Bolojan, Bogdan Chirieac a răspuns că schimbarea lui Bolojan nu depinde de PSD, ci de președintele Nicușor Dan, iar PSD nu se poate retrage de la guvernare momentan.

„Schimbarea domnului Bolojan nu este în mâna PSD-ului, ci în mâna președintelui Dan. O să spuneți: „Bine, dar Bolojan nu poate rămâne fiindcă se retrage PSD de la guvernare”. PSD nu se poate retrage de la guvernare în acest moment. Pe de o parte, ar fi probleme interne fiindcă s-ar spune că a lăsat țara la greu. A doua chestiune ține de problemele cu Bruxelles-ul unde nu vrea să destabilizeze flancul estic al NATO în condiția în care se mai retrag și militari americani de aici.

Deci PSD-ul este foarte bine integrat în tot conceptul european și e foarte bine că este așa. Face treabă acasă, face treabă și la Bruxelles, deci nu poate el să dea jos Guvernul. Cel puțin nu în acest moment.

Sigur, până în primăvară situația ce va schimba fiindcă e vorba de supraviețuirea PSD-ului. Măsurile pe care le ia Bolojan sunt anti-economice și își arată efectele dezastruoase. Asta este adevărul. Deja vedeți rezultatele", a spus Bogdan Chirieac.

„Nu sunt economii, sunt cheltuieli care sunt raportate pentru anul viitor"

Analistul politic a criticat măsurile guvernamentale. Potrivit acestuia, în ciuda austerității și creșterii taxelor, deficitul nu a scăzut, economia privată este afectată, iar cofinanțările europene nu sunt acordate.

„În ciuda măsurilor de austeritate cumplite, majorării aberante a taxelor și impozitelor, oprirea investițiilor, punerea în genunchi a economiei private din România, nu a scăzut deficitul, nu ne-am îndreptat cifrele economice și, dimpotrivă, nu se dă cofinanțare pentru proiecte europene. Ați auzit aberație mai mare decât asta?

De pildă, pentru autostrăzi, ca să accesăm 2 miliarde și jumătate de euro ne trebuie o cofinanțare de 250 de milioane. Ne-a spus ministrul Transporturilor, domnul Ciprian Șerban săptămâna trecută și Guvernul nu găsește acești bani. 250 de milioane ca să iei de 10 ori mai mult.

Deci ajungem la astfel de aberații fiindcă vrea ca la 31 decembrie domnul Bolojan să zică: „Uite ce economii am făcut”. De fapt, nu sunt economii, sunt cheltuieli care sunt raportate pentru anul viitor”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.