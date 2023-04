De ce sunt copiii agresivi. ”Părinții înțeleg, dar nu-și vor accepta niciodată eșecul”. Radu Leca, întrebare surprinzătoare: Al cui e copilul?

"Sunt multe cauze. Una dintre acestea este că aceşti copii, de astăzi, sunt destul de detaşaţi de părinţi. Am mai avut discuţia asta, cu spaţiul online, cu televizorul şi internetul care sunt pe post de bonă. Mă gândesc că această detaşare este o cauză principală a agresivităţii. Se accentuează şi ce ar trebui să vadă în mediul de familie şi nu mai văd. Nici tradiţiile nu mai sunt ce au fost odată, nu mai ţinem cont de Crăciun, de Paşti, de cum era când eram noi copii", a spus psihologul Ramona Dumitru la emisiunea Ultrapsihologie, de la DC NEWS TV.

"Atât timp cât nu avem de-a face cu o conexiune corectă în interiorul familiei, care să nu aibă schimbări, atunci al cui este copilul? Al nimănui. Şi el va deveni agresiv pentru că nu înţelege trei elemente: al cui sunt, către ce mă îndrept şi cu cine merg la drum. Şi ajunge să fie agresiv unde? La şcoală, cu prietenii de acasă, cu prietenii de la bunici, şi în cazul în care sunt părinţii divorţaţi, acasă la fiecare părinte. El îşi doreşte să creeze un climat care lui să îi asigure posibilitatea să nu fie atât de agresiv. Cu toate astea, simte nevoia să fie agresiv. Şi atunci avem de-a face cu un parenting eşuat, care a dat chix, este zero", a replicat Radu Leca.

"Da, dar pe mine mă uimeşte că părinţii nu îşi dau seama de asta!", a intervenit Ramona Dumitru.

"Ba îşi dau seama, dar e vorba de acceptare. Odată ce îşi dau seama că pruncul lor, fructul dragostei lor, a eşuat, ei nu vor accepta niciodată eşecul. Şi vor face afirmaţii de tipul 'copilul meu e minunat, uimitor', chiar dacă el fumează, fură băutură pe ascuns, mănâncă zahar în cantităţi foarte mari, are note foarte proaste. Părintele nu va recunoaşte asta niciodată. Nici când o să fie foarte obraznic nu o să recunoască. Zilele trecute am trecut pe holurile unei televiziuni, era acolo o mămică cu pruncul ei. Mămica are un job uluitor în cadrul acelei televiziuni. Şi chiar i-am făcut cu mâna, am spus salut, şi puştiul care stătea agăţat de mâna ei mi-a scos limba şi a zis "tu taci, tu nu vorbeşti, tu taci". Şi mama a spus "oo, ce deştept e copilul". I-am zis că nu îşi dă seama ce creşte. Să spui asta, "tu taci, tu nu vorbeşti", unui om pe care nu îl cunoşti?", a mai spus Radu Leca.

