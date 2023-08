De ce sunt atât de mulţi pompieri răniţi în intervenţia de la staţia GPL

în urma exploziilor de la staţia GPL din Crevedia au fost rănite 58 de persoane, iar doi oameni au murit. În total, un număr de 39 de pompieri au fost răniți în explozia uriașă.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a explicat că numărul salvatorilor răniți este atât de mare deoarece mulți dintre ei se aflau la o distanță de 50-70 de metri de locul în care a avut loc deflagrația și majoritatea erau implicați în manevrarea roboților pe care încercau să-i utilizeze pentru stingerea incendiului.

Alexandru Rafila: Unii dintre ei, din cauza șocului, au căzut de pe mașinile de intervenție

"Au fost deja transportați în străinătate majoritatea. Se întâmplă și în acest moment transportul pentru un număr total de 12 răniți. Sunt 3 la care nivelul arsurilor nu permite deplasarea. Din păcate au rămas doar 2 pentru că unul dintre ei a decedat, o femeie a decedat, mai sunt două persoane, un cetățean nepalez și un cetățean român cu o stare extrem de îngrijorătoare, peste 90% din suprafața corpului acoperită de arsuri, persoane care aveau între 35 și 80% suprafață arsă și civilii din prima fază a deflagrației, astăzi am fost și la Spitalul de Urgență Floreasca și la Spitalul Bagdasar, am vorbit direct cu cei care erau mai puțin afectați, am văzut cel puțin 16 pompieri care au arsuri la mâini. Unii dintre ei și la față, și la cap, dar nu foarte grave.

Erau situați la o distanță de 50-70 de metri de locul în care a avut loc deflagrația și majoritatea erau implicați în manevrarea roboților pe care încercau să-i utilizeze pentru stingerea acestui incendiu. Unii dintre ei, din cauza șocului, au căzut de pe mașinile de intervenție și am avut și traumatisme care au necesitat intervenții la ortopedie", a declarat Alexandru Rafila la Antena 3 CNN.

Raed Arafat: N-ai cum să faci de la distanţă răcirea cisternelor

Întrebat dacă până în acest moment a identificat erori sau a descoperit cauza pentru care sunt atât de mulţi salvatori răniţi, Raed Arafat a spus: "Au fost foarte multe speculaţii. La intervenţii, au intrat la un moment roboţi tocmai pentru a elibera pompierii care erau în apropierea cisternei. Şi au lucrat prin roboţi".

"Munca lor, din păcate, este una cu risc. N-ai cum să faci de la distanţă răcirea cisternelor. N-ai cum să faci protecţia caselor de la distanţă. Este foarte posibil ca, dacă nu procedau aşa, tragedia să fi fost mult mai mare şi explozia să fi fost mai complicată, implicând mai multe cisterne", a mai declarat Raed Arafat, şeful DSU, scrie observatornews.ro.

