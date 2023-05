De ce prestația la Eurovision n-a adus niciun punct României. Theodor Andrei: Nu pot să-mi explic, dar eu sunt mulțumit

„Pe plan egoist, Eurovisionul este un pas foarte important în cariera fiecărui artist care a fost acolo. Pe de cealaltă parte, într-adevăr sunt multe - este o echipă, sunt niște costuri de producție și așa mai departe. Noi suntem mândri de ce am făcut”, a spus Theodor Andrei.

„Eu am avut mereu atitudinea asta curajoasă și am auzit de multe ori că atunci când voi urca pe scenă o să mă dărâme emoțiile. Dar am fost bine. De când am urcat am scenă am zis «Ok, deci așa e treaba aici. Trebuie să facem treabă». Totul a fost bine. A fost mai bine la repetițiile cu public, pentru că au fost și câteva show-uri cu public înainte de semifinala emisă. A fost totul foarte bine, echipa de acolo a fost receptivă cu schimbările pe care le-am cerut noi legat de cadre. Partea mea, ce am avut eu de făcut, cu cântatul, cu melodia și cu prezența scenică, da, eu sunt mulțumit de mine”, a declarat Theodor Andrei.

Întrebat de Cătălin Măruță dacă o variantă în limba engleză a melodiei ar fi contat, reprezentatul României la Eurovision 2023 a spus:

„Ne-am gândit și la asta. Ideea este că am luat ca exemplu faptul că în ultimii doi ani, respectiv în 2021 și în 2022, au câștigat piese care erau integral în limbă nativă, adică nu erau în engleză. Posibil să conteze, dar eu am vrut să fac ceva care e mai mult decât un număr în lista de țări participante. (...) Piesa în sine vorbește despre un război în dragoste. Cine a vrut să caute traducerea a înțeles încă o bucată din poveste, cine nu a lua-o ca pe o bucată ritmică și tot a funcționat”, a precizat Theodor Andrei.

De ce prestația la Eurovision n-a adus niciun punct României

„Cred că este un conținut nișat. Voturi au fost, numai că algoritmul prin care se calculează transpunerea din voturi în puncte este unul care rămâne nedeslușit. Eu nu pot să-mi explic asta. Eu știu foarte clar că românii din diaspora ne-au votat. Au fost foarte mulți fani străini care ne-au susținut mult. Suportul din partea străinilor a fost copleșitor, de multe ori chiar mai mare decât cel din țară și cumva asta m-a dus spre linia de plutire”, a adăugat Theodor Andrei în cadrul emisiunii La Măruță.

