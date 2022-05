De ce nu a mai apărut Romică Țociu alături de Cornel Palade: De aici au tras oamenii concluziile. Important este că suntem sănătoși

"Eu și Cornel ne-am cunoscut la Galați, unde el era deja actor, iar eu venisem la un festival al brigăzilor regionale CFR din România. Era decembrie 89 și Cornel l-a rugat pe un regizor de la București să le pună în scenă la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galați un spectacol. Cornel voia să lucreze alături de un coleg mai tânăr, iar regizorul a sugerat să meargă împreună până la clubul CFR pentru a vedea ”pe unul tare de la Craiova”. Cornel a venit, m-a văzut și m-a plăcut.

De asta am zis că el a fost unul dintre mentorii mei. A fost visul meu, așa că, atunci când am fost întrebat dacă nu vreau să merg, nu am putut rata șansa. Am dat o probă la Nae Leonard, iar în martie, după Revoluție, am ajuns la teatru, și de acolo toată viața mea s-a schimbat", a spus Romică Țociu, într-un interviu pentru viva.ro.

"De aici au tras oamenii concluziile"

"Noi nu am mai fost văzuți de peste doi ani împreună, pentru că a fost pandemie. Iar eu am avut șansa extraordinară de a participa la „Te cunosc de undeva! două ediții la rând, și de aici au tras oamenii concluziile. Dar nu este așa. La noi este ca într-o căsătorie, până când moartea ne va despărți. Niciodată și cu nimeni altcineva nu aș putea să fac asta, decât cu bunul meu coleg și prieten Cornel Palade. Relația dintre noi este extraordinară, ne sunăm în fiecare zi, ne facem planuri, muncim, mai avem spectacole, mai așteptăm proiecte. Important este că suntem împreună și sănătoși", a mai spus Romică Țociu.

"Mă latră câinele, nu mă mai recunoaşte!"

Artistul a făcut o schimbare drastică de look pentru emisiunea "Te cunosc de undeva". Pentru a patra oară în viaţă, artistul a renunţat la mustaţă şi nu i-a fost deloc uşor.

"Este a patra oară în viaţa mea când mi-am dat jos mustaţa. În afară de momentul în care am plecat în armată, niciodată nu am renunţat la ea din alt motiv decât Te cunosc de undeva!”, a mărturisit Romică Ţociu, care a mai completat amuzat: "Când vin acasă fără mustaţă, mă latră câinele, nu mă mai recunoaşte!”.

