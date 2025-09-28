De ce nu a mers Băsescu la votul pentru R. Moldova, alături de soția sa

Cetățenii din Republica Moldova au fost chemați la vot pentru alegerile parlamentare, un scrutin care va decide între continuitatea orientării pro-europene promovate de PAS sub Maia Sandu sau o revenire sub tutela Federației Ruse prin exponenți precum socialiștii lui Igor Dodon sau Vladimir Voronin.

Pe parcursul zilei, Maia Sandu a ieșit de mai multe ori în spațiul public - televiziune, media online - îndemnând moldovenii de acasă și diaspora să participe masiv la vot și să-și exercite dreptul de a decide viitorul țării. În ziua scrutinului atenția mass-media a fost atrasă nu doar de miza politică uriașă, ci și de prezența la urne a Mariei Băsescu, fără a fi însoțită de fostul președinte Traian Băsescu. Aceasta a mers singură la ambasada moldov­enească din România, pentru a-și exercita dreptul de vot. Într-o declarație publică, Maria Băsescu a spus: „Îmi doresc ce e mai bun pentru Moldova”.

"(...) Eu nu mai am cetățenia Republicii Moldova. Mi-a luat-o Dodon"

Ulterior, Traian Băsescu, intervenind la România TV, a explicat motivul absenței sale: “Nu am fost azi la vot pentru că eu nu mai am cetățenia Republicii Moldova. Mi-a luat-o Dodon. Soției nu i-a luat-o așa că s-a dus să-și facă datoria de cetățean”.

Decizia de retragere a cetățeniei moldovenești a lui Traian Băsescu, semnată de Igor Dodon în ianuarie 2017, a rămas una dintre cele mai controversate acțiuni politice ale fostului lider de la Chișinău. Dodon a justificat măsura prin invocarea unor „încălcări legale” și prin acuzația că "Băsescu ar fi promovat ideea unirii cu România, contrară statalității Republicii Moldova". Fostul președinte al României a respins acuzațiile, a catalogat decizia drept una politică și a încercat să o conteste în instanță, însă fără succes, după ce justiția moldoveană i-a respins cererea.