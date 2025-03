De ce nu a fost Georgescu alături de Simion la depunerea candidaturii

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost prezent în studioul România TV unde a vorbit despre competiția prezidențială, subliniind că George Simion nu are prima șansă, dar ar putea ajunge în turul II, că Anamaria Gavrilă nu se va retrage, iar Ilie Bolojan a pierdut o oportunitate importantă de a se impune, având șanse mai mari decât Crin Antonescu.

Întrebat unde este Călin Georgescu și de ce nu a fost alături de George Simion la depunerea candidaturii, analistul politic Bogdan Chirieac a spus că acesta nu se poate apleca asupra treburilor lumești și că și-a încheiat misiunea.

„Mesia nu se poate apleca asupra treburilor lumești. Mesia ne-a dat direcția, ne-a spus că misiunea sa s-a încheiat, ne-a trezit în conștiință. Probabil că o să-și mai facă simțită prezența, dar la momentul potrivit, nu când vrem noi, când hotărăște domnia sa.



Nu a fost niciodată printre oamenii de rând, a fost deasupra noastră. Nu ați văzut că dânsul plutea la un metru de pământ?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Simion nu are șansa principală să devină președintele României"

Bogdan Chirieac a exprimat opinia că, în cazul în care George Simion ar ajunge președinte, statutul de persona non grata se va ridica și în Moldova, și în Ucraina, datorită interesului acestora de a avea dialog cu președintele României. De asemenea, analistul politic consideră că liderul AUR nu are șansa principală să devină președinte, dar ar putea ajunge în turul II și va fi validat.

„Dacă domnul Simion ajunge președintele României - el neavând prima șansă, în opinia mea, în acest sens - în secunda doi se va ridica statutul de persona non grata și în Moldova, și în Ucraina. Nu am nicio îndoială... Fiindcă interesul Moldovei și al Ucrainei este să aibă dialog cu președintele României. Fără probleme se șterge orice tip de acțiune. (...)



Dacă iese președinte, cei de la BEC se vor oferi singuri să fie „jupuiți”, metaforic vorbind. Simion, în opinia mea, nu are șansa principală să devină președintele României, dar poate intra în turul II. Va fi validat. Curtea Constituțională nu poate să-i scoată chiar pe toți de pe listă, că atunci le dă un singur nume și le spune așa: „E democratic. Ori îl votați pe ăsta, ori nu-l votați”, a spus Bogdan Chirieac.

„Anamaria Gavrilă nu se va retrage din cursa prezidențială"

Bogdan Chirieac este de părere că Anamaria Gavrilă nu se va retrage din cursa prezidențială.

„Întâlnirea zeilor cu Mesia a fost ca dacă domnul Simion va fi respins de Curtea Constituțională, doamna Anamaria Gavrilă va candida din partea suveranistă, se gândesc domniile lor, ceea ce mi se pare cumva absurd. Cel care este calificat pentru această funcție și cu oarecare dever față de electoratul suveranist e Victor Ponta. Deci de ce era nevoie să faci tot jocul ăsta, intrăm amândoi și unul va ieși, fiindcă, în opinia mea, doamna Gavrilă nu o să se retragă, la fel cum nu s-a retras doamna Lasconi, dar doamna Lasconi a avut un argument puternic.

A spus: „Eu am luat 19%, partidul USR a luat 12%”. Partidul a fost ajutat de faptul că doamna Lasconi a intrat în turul doi. Cu ce drept veniți și spuneți: „Matale te retragi ca să-i faci coridor domnului Nicușor Dan”? Deci, dânsa a avut dreptate să-și depună candidatura. Dincolo de ce mai glumim noi despre dânsa, că nu e foarte pregătită, uite, poporul a hotărât că e pregătită”, a spus Bogdan Chirieac.

„Ilie Bolojan a pierdut o bună ocazie de a se impune în competiția prezidențială"

Analistul politic consideră că Ilie Bolojan a pierdut o oportunitate de a se impune în competiția prezidențială, având șanse mai mari decât Crin Antonescu. Bogdan Chirieac a afirmat că Ilie Bolojan va reveni la Senat, unde, deși președintele Senatului este al doilea om în stat, nu are putere reală sau pârghii pentru a influența deciziile.

„În opinia mea, Ilie Bolojan a pierdut o bună ocazie de a se impune în această competiție prezidențială deoarece cred că ar fi avut mai multe șanse decât Crin Antonescu - atenție, un candidat foarte bun și un om deosebit, Crin Antonescu – totuși, Ilie Bolojan ar fi avut șanse reale la președinție. În momentul ăsta, se va întoarce la Senat și de acolo va avea un partid care are mari probleme în interiorul său. La Senat știți bine că e o funcție otrăvită. Președintele Senatului, deși e al doilea om în stat, nu prea are putere în stat, de fapt, și nici pârghii de a influența lucrurile”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

