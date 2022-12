De ce dau românii cu pocnitori şi petarde. Sociologul Bulai, explicaţie la care nu te-ai fi aşteptat. Legătură cu copilăria

"Să ne mutăm pe întrebarea fundamentală. Va fi sau nu va fi cel mai mare foc de artificii în acest an? Depăşim recordul anului trecut? Eu nu înţeleg de ce lumea îşi cheltuie banii privaţi, personali, ca să dea cu artificii, că oricum mai face şi primăria, mai trage şi o formaţie cu artificii", a punctat Val Vâlcu la Nod în Papură.

"Vor fi artificii, evident, pentru că acum sunt mulţi care jinduiesc la războiul din Ucraina. Este o foame pentru spectacol pe care să îl faci tu şi să epatezi, pentru că de fapt, între localnici este o competiţie, care are artificul mai mare, mai vesel, mai colorat. O demenţă absolută! Nu mai zic că sunt pericole mari, siguranţa este zero la ele. Se întâmplă accidente în fiecare an, chiar dacă nu foarte grave. Partea amuzantă este că ele se vând fără mari probleme, că nu am observat să aibă cineva probleme la asta.

A fost un singur an când a fost multă exigenţă, acum câţiva ani, tocmai pentru că a fost un festival de am zis că suntem în Kosovo, zici că anticipau războiul din Ucraina. S-au dat amenzi multe atunci!", a replicat Alfred Bulai.

"Hai să zicem că artificiile sunt frumoase, colorate, moare vecinul de invidie, ai steluţele mai late, mai sus pe cer. Dar pocnitorile? Pocnesc de la 1 decembrie", a mai spus Val Vâlcu.

"Şi ăştia cu reclamele au început de prin noiembrie, cu Moş Crăciun, etc. Trăim într-o societate în care sărbătoarea se extinde până facem profit. E o televiziune care dă numai filme de Crăciun unul după altul, nici nu ştiam că s-au făcut atâtea", arată sociologul.

"Dar bucuria asta de a face zgomot, de a pocni, de a chinui animalele, de unde vine?", a vrut să ştie jurnalistul.

"Ţine de copilăria intelectuală, ca să mă exprim foarte frumos. Copiilor le place, cu cât sunt mai mici, să facă zgomot cât mai mare. E sentimentul lor că au putere şi că fac ceva care contează. De aia au zdrăngănitoare din alea. Copiii fac gălăgie ca să se facă auziţi. Şi aici e un nivel infantil! La fel e şi cu muzica. Eu în România nu merg niciodată în restaurante unde e muzică, pentru că unii dau muzica atât de tare încât nu mă aud eu vorbind. Şi asta ţine tot de un infantilism. Calitatea nu înseamnă să dai la volum maxim!", a concluzionat Alfred Bulai.

