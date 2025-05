Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la președinția României la alegerile prezidențiale din 2025, a explicat că încrederea celor două milioane de români care l-au votat în 2009 s-a schimbat odată cu trecerea timpului, la fel cum s-au schimbat și oamenii, împrejurările și chiar el însuși. Potrivit acestuia, deși a obținut atunci un rezultat spectaculos de 20%, nu a prins turul doi din cauza confruntării cu doi adversari foarte puternici.

„Credeți că cele două milioane de români care v-au votat în 2009 mai au încredere și astăzi în dumneavoastră? În acest context, v-aș întreba de ce nu ați prins turul doi?", a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Care mai trăiesc.... Nu mai sunt aceeași... probabil că unii da, unii nu. Ne-am schimbat toți, s-au schimbat împrejurările, m-am schimbat chiar și eu.



Eu am bucuria să întâlnesc acum, în periplul meu de campanie prin țară, foarte mulți oameni care au tot felul de însemne electorale din anul 2009, în general foști membri ai PNL.



De ce nu m-am calificat atunci? Pentru că rezultatul de 20%, care e cam cât a fost al domnului Georgescu, a fost un rezultat foarte bun, spectaculos chiar, dar el a fost obținut, și am ieșit abia pe locul 3, împotriva a doi coloși politici, mediatici, la vremea respectivă.



Pe de o parte, Băsescu, în exercițiu funcțiunii, cu tot aparatul de stat văzut și nevăzut, cu Partidul Democrat care era un partid puternic, partid prezidențial deja bine așezat și care a fost întotdeauna o mașină electorală redutabilă.



De partea cealaltă, un PSD mult mai puternic decât astăzi cu un candidat care nu era de desconsiderat, era un candidat puternic, Mircea Geoană, care avea un sprijin mediatic semnificativ la rândul său.



Noi eram cam între scaune în aceste mari blocuri. A obține totuși 20% a fost o performanță care, de altfel, mi-a și conferit mie stabilitate și autoritate în funcția de președinte al partidului pentru încă 4-5 ani”, a spus Crin Antonescu.

Președinte pro european sau pro american?

Crin Antonescu a declarat că va fi un președinte român, european și pro-american, subliniind că securitatea Europei nu este posibilă fără sprijinul Statelor Unite.

„Veți fi un președinte pro european sau pro american?”, a întrebat Anca Murgoci.



„Sunt un președinte român european. Asta nu e cu „pro”, că astea sunt datele problemei. Sunt român și suntem deja toți europeni, nu „pro” europeni. Noi suntem europeni.



Președinte român, european, pro american. Eu sunt pro american din câteva motive, în general. Nu am spus pro Trump, am spus pro american.



Sunt pro american pentru că, și nu ratez prilej să spun, nu există garanții solide, ferme, complete, de securitate în Europa pe perioada mandatului meu fără Statele Unite.



Fără Statele Unite, din punct de vedere al politicii de apărare și securitate continentală, noi suntem într-un teritoriu al necunoscutului. Sigur că dacă se va întâmpla asta, va trebui să ne adaptăm, să facem ce trebuie făcut", a spus Crin Antonescu.

„Pentru mine, America este America, indiferent ce administrație avem"

Crin Antonescu a afirmat că valorile democrației americane rămân fundamentale pentru el, că susține America indiferent de administrație și că România trebuie să își apere clar relația transatlantică, adaptându-se realist la contextul internațional.

„În al doilea rând, pentru că totuși valorile fundamentale ale democrației americane, așa cum s-au manifestat și se mai manifestă încă, rămân pentru mine, pentru generația mea, pentru oamenii din partidul în care am activat, rămân fundamentale.



În al treilea rând, eu am spus că nu sunt neapărat pro Trump, dar nu am niciun motiv să fiu anti Trump pentru că propria mea carieră politică nu cuprinde o relație de foarte mare dragoste cu administrațiile democrate.



Eu nu fac aceste distincții. Pentru mine, America este America, indiferent ce administrație avem. România, ca partener strategic și ca membru NATO ieșit din juniorat, trebuie să-și spună foarte clar cuvântul și să salveze pe cât se poate relația transatlantică.

Dacă nu se poate, România trebuie să se adapteze la asta și să facă ce poate în condițiile realității, pentru că marea noastră problemă este următoarea: iar avem tot felul de viteji, nu neapărat aceiași, care spun că Europa e un muzeu, că nu mai contează, că ei sunt trumpiști și că sunt prieteni cu Trump și au rezolvat. Asta este o prostie pentru că pur și simplu nu există realitate, pentru că dacă Donald Trump optează să se uite în altă parte a hărții decât Europa, nu o să se uite doar la România cu care o să aibă un super parteneriat în vreme ce nu mai are cu Europa occidentală. Asta cred că trebuie să facem”, a spus Crin Antonescu la DC News.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News