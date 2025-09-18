Data publicării:

De ce a blocat Grecia extrădarea lui Plahotniuc. Legătura cu România - surse

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Politica
Vladimir Plahotniuc Foto: Facebook
Vladimir Plahotniuc Foto: Facebook

Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, joi, de autoritățile elene.

Procuratura Republicii Moldova a anunțat, joi, că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost suspendată de autoritățile elene. Acesta urma să fie extrădat la 25 septembrie.

Plahotniuc, cercetat și în România

Autoritățile elene au decis să oprească extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, după ce au fost informate că acesta este cercetat și în România într-un dosar de falsificare. Potrivit surselor judiciare din Grecia, Parchetul General din țara noastră a emis un ordin european de anchetă și a solicitat sprijinul justiției elene, potrivit surselor Digi24, astfel că Plahotniuc urmează să fie audiat și de un procuror grec. Oligarhul moldovean are și cetățenia română, conform site-ului Interpol.

Autoritățile de la Chișinău amintesc că, din momentul reținerii acestuia la 22 iulie pe teritoriul Republicii Elene, instituția a întreprins toate acțiunile necesare și prevăzute de tratatele internaționale aplicabile pentru aducerea acestuia în Republica Moldova în vederea tragerii la răspundere penală pentru infracțiunile comise.

Vlad Plahotniuc a fost reținut, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu, pe Aeroportul din Atena. Acesta este învinuit în mai multe dosare penale, inclusiv pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Amintim că, la finele lunii august, Curtea de Apel din Atena a acceptat cererile autorităților moldovene privind extrădarea sa.

