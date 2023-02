De ce a acceptat Sebastian Dobrincu să participe la Surviror: "Îi promisesem că voi munci și voi avea bani să o duc la un spital din afara țării, unde să poată fi tratată"

Faimosul s-a accidentat la picior pe traseu și a ajuns la spital, unde medicii au constatat că problema era mai serioasă, acesta urmând să fie operat.

"Sincer, am aflat că există și un premiu în bani după ce am acceptat propunerea. Nu am stat pe gânduri și am ales pe loc că, dacă voi reuși să câștig competiția, voi dubla premiul de 100.000 de euro și îl voi dona către o cauză foarte personală – Spitale publice din bani privați – alături de Fundația Metropolis, pentru a moderniza, renova și echipa spitalele din România.

Nu sunt fanul poveștilor lacrimogene, așa că vizavi de motivația mea pot spune doar că bunica mea a murit de cancer la Spitalul Fundeni, din lipsa resurselor medicale ale spitalului. Aveam 14 ani și, fix înainte de a muri, îi promisesem că voi munci și voi avea bani să o duc la un spital din afara țării, unde să poată fi tratată. Am reușit într-un final să îmi permit financiar, însă prea târziu pentru a o salva. Moartea bunicii mele mă motivează să ajut cum pot la salvarea acestor oameni lipsiți de ajutor", a spus Sebastian Dobrincu pentru viva.ro.

Sebastian Dobrincu a vorbit și despre anul care nu de mult s-a încheiat.

"Vața mi-a demonstrat cât de rapid se poate schimba totul"

"2022 a fost pentru mine un an special. Mi-am reorientat prioritățile și ambițiile în viață. Mi-am înțeles mai bine rolul pe această planetă și, totodată, am realizat cât de mult mai am de învățat. Îmi doresc ca 2023 să fie anul în care reușesc să aplic mare parte din ce am plănuit, atât pe plan profesional, cât și personal. Niciodată nu mi-am setat obiective concrete, întrucât viața mi-a demonstrat cât de rapid se poate schimba totul. Trăiesc cu dorința de a fi mai bun decât am fost ieri", a mai spus Sebastian Dobrincu.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu este tânărul care a construit o companie de un milion de dolari în Statele Unite, cu clienţi precum Selena Gomez şi Justin Bieber.

Născut la Botoşani, dar cu educaţia finalizată în Bucureşti şi apoi la New York, Sebastian Dobrincu a creat, în SUA, o firmă care sincronizează platformele de social media. Tânărul spunea că ideea i-a venit atunci când a auzit o fată plângându-se că este atât de dificil să sincronizezi informaţiile şi postările de pe mai multe platforme.

Ulterior tânărul a început să se documenteze mai mult pentru această idee, să caute surse de finanţare, iar apoi a ajuns şi la momentul în care şi-a creat o echipă. Apoi a atras clienţi importanţi, precum Universal Studios, care reprezintă mulţi artişti în industria muzicală.

A început să fie pasionat de IT încă de la vârsta de 8 ani, când a înţeles că în spatele jocului său preferat se află de fapt un cod şi a vrut să descifreze modul în care funcţiona acesta.

Odată ajuns în SUA, a reuşit să atragă atenţia şefilor Facebook şi Apple pe care i-a şi întâlnit, considerând aceste momente foarte importante în viaţa sa

Întâlniri cu Mark Zuckenberg și Tim Cook

"M-am întâlnit cu Mark Zuckenberg, de la Facebook, am reuşit să schimb câteva vorbe cu el. Mi-a dat super multă încredere, că sunt pe calea cea bună, că are un ţel ceea ce urmez. M-am întâlnit şi cu şeful Apple, Tim Cook. A fost o super experienţă faptul că am reuşit să interacţionez la vârsta mea cu asemenea oameni, mi-au dat încredere în mine că pot să reuşesc în ceea ce îmi propun. De acolo doar mi-am urmat instinctul", a povestit Sebastian Dobrincu, în podcastul "VIN DE-O POVESTE by RADU ȚIBULCĂ”.

Interesul crescut al pieţei pentru soluţia creată de compania sa a făcut ca aceasta să aibă o dezvoltare foarte rapidă. În prezent, tânărul lucrează şi la alte proiecte, tot în domeniul social media, în care a cooptat şi persoane din România.

"În industria tech trebuie să fii autodidact. Consider că dacă într-adevăr eşti motivat şi eşti conştient de abilităţile tale, la un moment dat te automotivezi şi reuşeşti să excelezi pe orice plan îţi doreşti", a mai spus Sebastian Dobrincu.

