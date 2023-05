„Datorită unui tratament facial am descoperit că am cancer”, povestește o femeie de 27 de ani. Medicii au operat-o de urgență

Daiane, o femeie în vârstă de 27 de ani, a decis să-și facă o curățare facială. Nu și-a imaginat că, datorită procedurii de curățare a porilor și reducerea grăsimii de pe față, va descoperi că are cancer de piele, scrie BBC.

Ea povestește că își face curățări faciale în mod regulat și, la mijlocul anului 2022, și-a programat din nou procedura cu o esteticiană din Erechim (Brazilia), orașul în care locuiește. Cu toate acestea, după procedură, spune că a observat că zona din apropierea nasului său era sensibilă.

„După câteva zile, am văzut o mică rană, dar am presupus că este din cauza faptului că mi-a scos un punct negru sau ceva de genul și am început să folosesc o cremă pentru cicatrizare", își amintește ea.

Femeia a spus că, în săptămânile următoare, rana s-a cicatrizat, dar nu a dispărut complet. A rămas așa timp de puțin peste o lună. După o sângerare și-a dat seama că are o leziune.

„M-am trezit și aveam o sângerare puternică la nas. Atunci am decis să solicit o programare la un dermatolog", povestește ea. A ajuns la medic și i-a zis că este suspectă de cancer de piele. Rezultatul biopsiei a confirmat că avea un carcinom bazocelular, un tip de cancer de piele, și că trebuia să fie supusă unei intervenții chirurgicale pentru a-l extirpa. În ianuarie, a fost supusă intervenției chirurgicale și i s-a îndepărtat o parte din pielea feței pentru a-i extrage tumora.

În plus, față de marca lăsată pe piele, fata povestește că maladia i-a provocat o criză de anxietate și depresie.

„Stima de sine mi-a dispărut. Nu mă puteam privi în oglindă și evitam să ies în stradă. Toată lumea mă întreba ce am făcut și de ce am o cicatrice pe față. Nu am ieșit din casă mult timp pentru că nu voiam să fiu văzută. Să nu mai vorbim despre faptul că oamenii fac glume care mă rănesc, cum ar fi să mă numească grasă. Nu au nicio idee de ce arată corpul meu așa", spune ea, subliniind că medicamentele au determinat-o să se îngrașe.

Carcinomul bazocelular este o tumoră cutanată cu invazie locală

Acest tip de cancer cutanat creşte în dimensiuni și se răspândeşte local cu afectarea structurilor din zonă. Este consecinţa expunerii repetate, pe termen lung, la soare. Acțiunea radiațiilor ultraviolete și arsurile solare sunt factori de risc pentru apariția ei.

Simptomele pot include apariția unei pete roșii, apariția unei leziuni nodulare, sângerare la nivelul leziunii, eroziunea leziunii, ulcerația leziunii. Carcinomul bazocelular se poate manifesta sub diverse forme: de la o pată roșie sau ulcerație, până la un nodul cutanat. De cele mai multe ori însă leziunile pot fi asimptomatice.

Tratamentul standard pentru cancerul de piele non-melanom este intervenția chirurgicală, deoarece aceasta permite un control mai bun al marginilor tumorii, oferind astfel o garanție mai mare de vindecare. Scopul intervenției chirurgicale este de a extirpa complet leziunea și țesutul înconjurător ca margine de siguranță.

Anumite măsuri de precauție, cum ar fi o alimentație sănătoasă, evitarea consumului de alcool, renunțarea la fumat și, mai presus de toate, evitarea expunerii excesive la soare, ajută la prevenirea cancerului de piele.

