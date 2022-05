Dana Rogoz, despre abuzurile din filmul românesc, după dezvăluirile Vioricăi Vodă: ,Am încercat şi eu să vorbesc despre hărţuire”

,,Am încercat şi eu atunci să vorbesc despre hărţuire şi am avut parte de tot felul de reacţii de care, din păcate, a avut parte şi Viorica aseară şi, ce am constatat cu tristeţe şi aseară, este că noi nu ştim să primim o astfel de veste şi evident avem o fugă faţă de emoţia asta nasoală, pe care o astfel de mărturisire o stârneşte în noi." a dezvăluit, cu emoţie, Dana Rogoz, potrivit Click!.

,,Din păcate, ceea ce s-a întâmplat aseară a fost o încercare de a ieși din acel moment și atunci au existat o serie de...să zicem, stângăcii, ale unora și comentarii deplasate, acele glumițe care vor să detensioneze, dar care fac foarte mult rău, pentru că pun victima într-o poziție inconfortabilă și oprește un lanț mai lung al acestor dezvăluiri.", a mai adăugat vedeta.

Tudor Chirilă și alți artiști intervin: Să vorbim și despre aceste lucruri

Tudor Chirilă și alți artiști din teatru și film au intervenit în scandalul iscat de declarațiile făcute de actrița Viorica Vodă la gala premiilor Gopo.

Tudor Chirilă a extrapolat cazul Vioricăi Vodă și a vorbit despre situația în care se află studentele din facultățile de teatru:

„Poate că e un moment bun să vorbim despre facultăţile de teatru în care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau în care profesori titulari la catedră se ocupă cu „pregătirea” pentru facultate. Poate ar fi momentul să vorbim şi despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet la clasă în virtutea unor exerciţii de „actorie” care chipurile au rolul de a dezinhiba. (Cunosc un caz real a cărui poveste am aflat-o direct de la victima care într-un final a reuşit să schimbe şcoala). Da’ probabil că ne-ar pune pe toţi la punct una care aşteaptă un Ferrari de la vânătorul vieţii ei, maşina pentru care el va fi scutit de ruşinoasele drumuri la Mega Image”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

„În teatru, condiţionarea ascensiunii de favoruri sexuale e de notorietate. Dar o notorietate îngropată sub tăcere. Eu sunt actor, nu contabil şi vorbesc legat de domeniul în care activez şi ca o consecinţă a evenimentului de aseară”, a adăugat Tudor Chirilă într-un comentariu.

De asemenea, și actrița Katia Pascariu a comentat declarațiile Vioricăi Vodă.

„Cred că au fost nişte lucruri memorabile în seara asta, nu ce zic eu, şi cred că s-a trecut cam repede peste ceea ce a zis doamna Viorica Vodă. Şi aş vrea să ne gândim la lucrurile pe care le-a zis, aş vrea să mulţumesc că le-a zis. Îmi pare rău că a durat 20 de ani să le spună. Şi îmi pare foarte rău pentru reacţiile pe care le-am văzut, pe care le vedem în fiecare zi, dar în seara asta le-am văzut pe scenă, de la colegii din jurul ei şi a fost oribil. Dar foarte multe dintre noi le vedem în fiecare zi”, a spus Katia Pascariu.

