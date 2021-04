Dan Puican, afectat încă de moartea Stelei Popescu. Gestul care-i leagă, chiar și după divorț: Am visat-o de multe ori

Deși au trecut aproape patru ani de la moartea Stelei Popescu, Dan Puican, primul soț al actriței, nu poate trece nici acum peste acest eveniment trist.

Moartea marii doamne a teatrului românesc, Stela Popescu a șocat o țară întreagă. Deși au trecut aproape patru ani de când regretata actriță a fost găsită fără suflare de către fiica ei, în propria locuință, cei care au iubit-o nu au trecut nici în acest moment peste această tragedie. Printre aceștia se numără și fostul soț al Stelei Popescu, Dan Puican.

Dan Puican merge săptămânal la Biserică, pentru a aprinde o lumânare pentru Stela Popescu

Recent, acesta a vorbit despre marea sa iubire alături de care a trăit 20 de ani, spunând că un semn divin îi leagă și acum, după moartea actriței. Dan Puican a declarat că are grijă ca fostei sale soții să nu-i lipsească lumina și rugăciunile, motiv pentru care merge săptămânal la biserică și anual îi pregătește un parastas, așa cum se cuvine.

”Am visat-o de multe ori, nu știu exact ziua în care am visat-o, dar am visat-o că eram la radio și făceam înregistrare cu ea. Mă duc la biserică, așa cum fac în fiecare săptămână, nu mă duc la Cernica (nr. acolo este îngropată actrița) și aprind câte o lumânare pentru ea. O să aprind și acum de Paște. Mă mișc mai greu în ultima vreme, așa că nu am fost întotdeauna la biserică. La Cernica mi-e foarte greu să ajung. Am ajuns când a împlinit trei ani, cu niște prieteni, i-am aprins o lumânare și ne-am rugat pentru ea. Atunci am făcut și un parastas. Și la un an și la doi ani și la trei ani. Lumea din ziua de astăzi este atât de preocupată și de stresată că uită de cei care au plecat”, a spus Dan Puican la Antena Stars.

Divorțul nu l-a separat de marea actriță

Dan Puican a mărturisit că divorțul nu l-a separat de Stela Popescu. Deși regizorul s-a recăsătorit, cei doi au păstrat legătura și, săptămânal, Stela Popescu îl vizita pe el și pe soția sa, luând toți trei masa împreună, exact ca o familie, asta până când, la ultima vizită programată, din păcate, ea nu a mai ajuns.

”Știu că aproape în fiecare săptămână venea la noi la masă și îi plăcea foarte mult ce gătea soția mea. A murit într-o zi de joi și sâmbăta trebuia să vină la noi că îi luasem pastramă și pește, ce îi plăcea foarte mult. N-a mai venit că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Am fost împreună în 35 de țări timp de 20 de ani”, a mai adăugat fostul soț al regretatei actrițe, potrivit Spectacola.ro